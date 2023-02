O que esperar do novo Minha Casa Minha Vida?

A indústria da construção civil está apostando no novo programa Minha Casa Minha Vida para contrapor a alta dos juros básicos da economia e, assim, alcançar um ano positivo. O governo federal pretende relançar o programa aqui na Bahia, no próximo dia 14. “Foi um programa que por muito tempo manteve o setor da construção aquecido, que deu uma desacelerada no final do ano passado”, avalia Alexandre Landim, presidente do Sinduscon-Ba. “É um programa que tem uma relevância para a economia, porque estimula a contratação de mão de obra e a compra de insumos, mas que tem um impacto social muito grande por resolver o problema da moradia”, aponta. “Taxas de juros altas e inflação é ruim para todo mundo porque aumenta a prestação e o preço dos insumos. Perdem todos. Sem uma política habitacional, a indústria não vai conseguir oferecer moradias de interesse social, acabamos construindo apenas para uma mesma classe”, pondera.

Formato

Alexandre Landim defende que o programa preveja uma customização das moradias oferecidas, de acordo com as necessidades regionais. Outro aspecto que deve ser revisto diz respeito ao tamanho dos condomínios, defende. “Se houver uma redução, poderemos fazer mais”, diz. Com a possibilidade de construir condomínios menores, será mais fácil ocupar regiões centrais em grandes metrópoles, como Salvador, exemplifica. “É fundamental que consigamos ocupar as regiões centrais das nossas cidades”, defende.

Mercado quente

Ancorada pela plataforma iFood, a Pizza Supreme encerrou 2022 com um faturamento de R$ 7 milhões nas quatro lojas instaladas na Bahia, responsáveis por 120 empregos. Para este ano, a empresa projeta novas operações e produtos para alcançar um faturamento de R$ 15 milhões – cerca de 115% de crescimento. Em dois anos de operação, a empresa alcançou a média de mais oito mil pedidos por mês. Para 2023, os planos para os negócios são ainda maiores. Serão lançadas novas marcas e, além da pizzaria, serão ofertadas comida japonesa, massas e hambúrguer, consolidando a Supreme como o maior hub de culinária da Bahia, projetam os sócios.

Apoio

O iFood fez diversos movimentos estratégicos para proporcionar melhoria em todo seu ecossistema, composto por entregadores, estabelecimentos e clientes, durante o ano de 2022. Na frente de restaurantes, o principal investimento realizado foi baseado em três pilares: agenda de melhoria contínua, diálogo e transparência. As ações desenvolvidas ao longo do último ano tiveram como objetivo aprimorar a experiência dos mais de 300 mil estabelecimentos parceiros cadastrados na plataforma. Em 2023, uma das principais apostas do iFood será continuar focando nas estratégias de melhoria contínua para os negócios dos parceiros. Um dos pontos mais importantes será o empoderamento promocional para restaurantes. O objetivo é que eles possam criar e desenvolver promoções que mais combinem com seus perfis: crescimento de faturamento ou rentabilidade.

Termômetro

O presidente da Fecomércio-Ba, Kelsor Fernandes, já definiu a data do já tradicional encontro que a entidade realiza todo início de ano para apresentar as perspectivas para o setor. Vai ser no próximo dia 28, com a presença de Guilherme Mercês, diretor de Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio-Ba. A turma lá costuma acertar bastante nas previsões.