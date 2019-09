'O que falta à equipe? Tudo', afirma Casemiro sobre o Real Madrid

O Real Madrid ainda não conseguiu brilhar no Campeonato Espanhol. Em três rodadas da competição, só teve uma vitória e dois empates - o último deles, contra o Villarreal, domingo passado (1º), por 2x2. Questionado sobre as dificuldades do time, o volante Casemiro foi direto.

"O que falta à equipe? Falta tudo, fazer gols, ser melhor defensivamente, ser uma equipe. Somos uma equipe e o espírito do grupo é trabalharmos em equipe para chegarmos longe na La Liga", disse o brasileiro.

O Real aparece em 5º na tabela do campeonato, com 5 pontos - enquanto o líder, Atlético de Madrid, soma 9, com três triunfos em três partidas. Casemiro comentou sobre a responsabilidade que é vestir a camisa e defender o clube merengue.

"O Real Madrid é obrigado a vencer sempre, mas com certeza é um campo complicado. Creio que tivemos o controle da partida [contra o Villarreal], mas nos alcançaram e fizeram os gols. Lutamos até o final e esse é o caminho. É um momento para mudar a mentalidade".