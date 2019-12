O que fazer quando ninguém quer ser síndico

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DA COLUNA, MANDE SUAS DÚVIDAS SOBRE VIDA EM CONDOMÍNIO PARA chameosindico@redebahia.com.br





O síndico pode alterar temporariamente ou permanentemente, a data do boleto do condomínio de um morador? (Rita de Cássia)

Não deve. Normalmente as cotas condominiais tâm uma data fixa estabelecida em assembleia de condôminos e se o sindico altera esta data para um, além de estar descumprindo o decidido na assembleia, cria um problema a mais no condomínio, pois outros passam a ter o mesmo direito de solicitar datas diferentes para pagamento das cotas mensais.



Um síndico que não prestou contas da gestão, pode se candidatar novamente à função? (Márcio Pacheco)

Não deveria. A prestação de contas é uma das atribuições obrigatórias de um sindico, porém, se ele não foi penalizado por esta falta, é a assembleia de condôminos quem decide se o elege novamente ou não.

Como votar a primeira Convenção do Condomínio?

Normalmente, quem está cuidando do assunto encaminha uma minuta prévia da convenção para que os condôminos (só proprietários) tomem conhecimento dos termos com antecedência. Posteriormente é convocada uma assembleia para aprovação, observando-se sempre o quórum exigido por lei. Os cartórios de registros exigem que os proprietários que assinam a convenção estejam com seus imóveis já escriturados e registrados.

Meu condomínio está sem síndico há 7 meses, o que devo fazer? (Sandro Fonseca)

Para resolver este problema, convença os condôminos a se reunirem numa assembleia geral e decidam como fazer. Se ninguém quiser assumir a administração, a solução é contratar uma administradora de condomínios ou um profissional que tenha capacitação no assunto e passe também a exercer a função de sindico.

Condomínio de casas também precisa de extintores de incêndio? (Pedro Moraes)

Extintores de incêndio são necessários e obrigatórios na maioria das edificações, sejam elas horizontais ou verticais. Aconselho solicitar um Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), corporação que tem plenas condições para fornecer as orientações necessárias.



* È presidente do Secovi-Ba, entidade que representa os condomínios