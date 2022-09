O que precisa acontecer para o Vitória voltar à zona de classificação da Série C

O Vitória vive situação delicada no quadrangular da Série C do Brasileiro, mas ainda depende apenas das próprias forças para garantir o acesso. O Leão pode voltar a figurar na zona de classificação já na próxima rodada do torneio, mas para isso precisa mostrar garras bastante afiadas no jogo das 17h de sábado (10), quando reencontrará o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal.

O adversário potiguar lidera o Grupo C, com sete pontos. O rubro-negro ocupa a terceira posição, com quatro, atrás do Figueirense, que está em segundo lugar, com seis somados. Ainda sem pontuar, o Paysandu amarga a lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem vaga na Série B 2023. As equipes paraense e catarinense se enfrentam no domingo (11), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

A matemática oferece três caminhos para o Vitória voltar a figurar nas duas primeiras colocações de imediato, dois deles plausíveis. O primeiro está relacionado apenas ao jogo contra o ABC: vencer o adversário potiguar por três ou mais gols de diferença. Se isso acontecer, o Vitória chegará aos mesmos sete pontos da equipe de Natal, mas a ultrapassará no saldo de gols e, dessa forma, ficará à frente dela na tabela de classificação.

Se o Vitória vencer o ABC, mas por apenas um ou dois gols de diferença, alcançará os sete pontos, mas perderá no saldo de gols, o que manterá o rubro-negro abaixo do time potiguar na tabela. Nesse caso, para ostentar a segunda colocação, o Leão terá que torcer para que o Figueirense perca do Paysandu.

Em caso de empate nesse confronto, o Vitória teria que vencer o ABC por placar elástico de oito ou mais gols de diferença, pois o Figueirense tem saldo positivo de quatro gols.

Fato é que para voltar a encher o coração dos torcedores rubro-negros de alegria com um retorno à zona de classificação à Série B, o Vitória precisará vencer o ABC fora de casa. Os dois primeiros encontros entre as equipes no torneio aconteceram no Barradão e terminaram empatados. Na primeira fase, Tréllez colocou o Leão na frente duas vezes, mas Fábio Lima e Erick Varão garantiram o 2x2. No jogo de ida do quadrangular, domingo passado, ninguém balançou a rede.

O Vitória já fez dois jogos como mandante no quadrangular. Além do empate em 0x0 com o ABC, venceu o Paysandu na estreia por 1x0. Agora, só voltará a jogar diante de sua torcida nessa fase mais uma vez, no dia 18 de setembro, um domingo, às 16h, quando receberá o Figueirense, único dos três adversários atuais que já enfrentou longe de Salvador. No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, amargou uma goleada por 5x1.

Para definir o futuro de 2023, o Leão vai encarar duas decisões fora de casa. Depois de enfrentar o ABC, o Vitória jogará na rodada derradeira dessa fase contra o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém, dia 24 de setembro, às 17h. Oportunidades para provar que o tropeço diante do Figueirense foi algo isolado. Afinal, na fase classificatória, o rubro-negro foi o segundo melhor visitante entre os 20 times participantes. Ficou atrás apenas da Aparecidense, que também luta pelo acesso contra os rivais do Grupo B.