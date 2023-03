O que queremos do vinho gaúcho?

Após uma semana de polêmicas, o caso do resgate de 207 trabalhadores terceirizados em condição análoga à escravidão em Bento Gonçalves (RS) parece estar, finalmente, tendo um encaminhamento prático.

Em audiência realizada na última quarta-feira (1º), o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT) determinou o prazo de 10 dias para que as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton apresentem documentos que mostrem a relação com a empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio a Gestão, responsável pela contratação dos funcionários.

De acordo com o MPT, as empresas também terão de esclarecer como os contratos com a empresa terceirizada eram fiscalizados. Somente após a análise desses papéis e comprovantes, o MPT apresentará uma proposta de termo de ajuste de conduta (TAC) com as vinícolas; com obrigações a serem cumpridas e o valor da indenização por danos morais coletivos.

Também segundo o Ministério Público do Trabalho, as três empresas se comprometeram a aprimorar a fiscalização de toda a cadeia produtiva do vinho na Serra Gaúcha. Após a reunião com o MPT, as companhias divulgaram novas notas nesta quinta-feira (02), “prestando solidariedade aos vitimados pelo ocorrido e a seus familiares”(Garibaldi); listando medidas que vêm tomando para evitar a repetição do caso (Salton) e, até mesmo, estendendo o pedido de desculpas não apenas às vítimas, mas a todos os brasileiros (Aurora).

Mudança de mentalidade & engajamento coletivo

A crise ocasionou reações fortes do mercado. Na última quarta-feira (1º), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) comunicou a suspensão da participação das vinícolas envolvidas em suas feiras e missões comerciais. Na quinta (2), a Rede Zona Azul, proprietária de mais de 40 supermercados no estado do Rio de Janeiro, devolveu todo o estoque de mercadorias que possuía da Aurora.

Além disso, as declarações controversas que pautaram os debates e o noticiário da semana, como a do vereador de Caxias do Sul (RS) e a nota do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves (RS), transformaram a discussão em um show de horrores. Principalmente na Bahia, origem principal das vítimas deste caso.

O que era uma situação isolada, que envolvia somente 3 das cerca de 350 vinícolas do Rio Grande do Sul, se transformou em uma crise de imagem sem precedentes para o vinho gaúcho, que corresponde a 90% da produção nacional.

Produto esse que vinha vivendo um excelente momento desde 2020. Dados da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) apontaram que, entre janeiro e outubro de 2022, o mercado nacional comercializou 23 milhões de litros de vinhos, um aumento de aproximadamente 11% em comparação com o mesmo período de 2020. Um período sem igual, com surgimento de novas marcas, aumento nas exportações, geração de empregos diretos, incremento no enoturismo e criação de negócios especializados.

Desenvolvimento esse que, para seguir acontecendo de maneira limpa, precisa continuar sobre novas bases. Com uma mudança de mentalidade. Com respeito aos trabalhadores. O único corporativismo que cabe na Serra Gaúcha, no momento, é o engajamento coletivo de todas as vinícolas da região para que episódios como esse não voltem a ocorrer.

É de público conhecimento que a rastreabilidade é difícil de se conquistar em cadeias longas, haja vista a pouca importância dada pela indústria do chocolate à erradicação do trabalho infantil. Porém a pressão por melhores práticas pode começar de maneira local, iniciando pelos coletivos e conselhos das Indicações Geográficas; passando pelas casas legislativas e também pelo poder executivo. Sem políticas públicas que formem e valorizem a mão de obra, conscientização, auditorias constantes e punições exemplares, casos desumanos como esse podem facilmente voltar a acontecer.