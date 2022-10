O que sabemos sobre a nova temporada de American Horror Story?

Uma das séries de terror mais aclamadas dos últimos anos, American Horror Story estreia a 11ª temporada exclusivamente no Star+. Criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, a produção já conta com as 10 primeiras temporadas disponíveis na plataforma de streaming. Confira mais informações abaixo.

Quando estreia?

A 11ª temporada estreou exclusivamente no Star+ nesta quinta-feira (20), com dois episódios. Os novos capítulos chegam semanalmente à plataforma.

Tema

Intitulada American Horror Story: New York City, a temporada será a mais mortal de American Horror Story e diferente de qualquer outra. Este será o primeiro ano em que a série se passa na Big Apple, explorando o terror urbano e acompanhando um grupo de personagens vivendo situações terríveis pela cidade de Nova Iorque.

Após a 10ª temporada ter sido dividida em duas partes, o presidente da FX, John Landgraf, afirmou que a 11ª se trata de uma única história. “Na verdade, se passa em diferentes períodos, mas tudo faz parte da mesma narrativa, com começo, meio e fim. Acho que ficou muito bom”, disse.

Elenco

Estão confirmados no elenco da nova temporada Zachary Quinto, Leslie Grossman, Denis O’Hare Billie Lourd, Russell Tovey, Charlie Carver, Sandra Bernhard, Isaac Cole Powell, Joe Mantello e Patti LuPone.

Número de episódios

American Horror Story: New York City terá um total de 10 episódios, com média de duração de 1h cada.

Veja o trailer: