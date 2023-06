O que tá rolando? 2023 já tem volume de chuva 84% maior que no ano passado

Há quem diga que é por ser uma cidade das águas, de Oxum e de Iemanjá. Outros buscam explicações no balé das correntes marinhas ou na convergência dos ventos. A verdade, e quem mora aqui bem sabe, é que em Salvador chove muito, principalmente nesse período do outono/inverno. Ao menos, é essa a percepção dos habitantes da capital. A impressão geral é que a chuva se intensificou nos últimos anos. E tem fato que comprova: nos meses de maio e junho de 2023 já choveu 84% mais do que no mesmo período do ano passado. Junho nem chegou ainda à metade. Com a chuva vem o frio, esse eterno desconhecido dos soteropolitanos: na quinta-feira (8), os termômetros marcaram 21,6ºC, a menor temperatura registrada no ano, até agora.

É muito provável que em algum momento dos últimos 30 dias alguém tenha olhado para o céu e se perguntado se “não vai parar de chover nunca?”. O céu dá a resposta: nos 9 primeiros dias de junho já choveu, em algumas localidades da cidade, 75% da média esperada para o mês inteiro, que é de 237,6 mm.

“A distribuição das chuvas é irregular. Enquanto em localidades como Ondina e Federação choveu cerca de 80 mm neste mês, em pontos como Pirajá e Rio Sena, o volume já ultrapassa 180 mm, mais da metade da média para junho”, analisa Aldírio Almeida, meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

As chuvas deste mês mantêm a tendência esperada para abril, maio e junho. Em maio, por exemplo, só não choveu em cinco dos 31 dias do mês. Entre os dias 9 de maio e 9 de junho, a estação pluviométrica do Inmet, em Ondina, registrou 737 mm de precipitação. A quantidade representa aumento de 84% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 228,4 mm foram registrados.

Cidade diluviana?

Será que os dados permitem dizer, então, que a cada ano chove mais em Salvador? Os especialistas ouvidos pela reportagem explicam que não é bem assim. Uma tendência meteorológica, seja ela de mais ou menos chuva, só pode ser analisada em um período de pelo menos 30 anos. Então o que vem provocando tanta chuva na cidade?

“Primeiro houve uma frente fria, que se deslocou pelo oceano e intensificou o fluxo de umidade do mar para a terra. Além disso, um sistema de baixa pressão, que favorece que o vapor d'água venha para a costa, está atuando”, explica Aldírio Almeida.

A previsão é que neste sábado (10) o céu ainda esteja encoberto, com chances de até 40% de chuvas fracas a qualquer hora do dia. O tempo feio deve começar a mudar a partir de domingo (11), com previsão de céu claro a parcialmente nublado com chances de até 30% de chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. A Coordenação de Defesa Civil de Salvador (Codesal), no entanto, alerta para riscos de deslizamentos de terra.

Deu o que falar

Basta esfriar em Salvador para que uma enxurrada de pessoas comentem sobre a diminuição da temperatura nas redes sociais. Afinal, se tem um povo que gosta de fazer piada com a própria desgraça, é o baiano. A criatividade não tem limites e os memes são os mais variados: cachorros, montagens e até Zeca Pagodinho. O que vale é não deixar o frio passar despercebido. “Tá bom, Salvador. Vai nevar, é?”, foi uma das frases que viralizou nesta semana.

Apesar do bom humor nas redes sociais, na vida real os danos causados pelas chuvas são cruéis. A parte de trás do terreno onde Djanira Souza, 56, mora, ficou coberta de lama depois que a terra desceu de um barranco. O caso aconteceu em São Gonçalo do Retiro, onde três famílias foram atingidas pelo deslizamento.

Até às 14h de sexta-feira (9), 88 solicitações de vistorias já tinham sido feitas à Defesa Civil de Salvador (Codesal). A maior parte em decorrência de deslizamentos de terras e desabamentos - 22 cada. O bairro de Pau da Lima foi onde mais pessoas pediram ajuda através do Disque 199 (veja mais abaixo). Só na quarta-feira (7), foram 200 solicitações.

Muita gente acredita que quando o sol dá as caras, os riscos das chuvas desaparecem. Porém, o solo encharcado é sinal de perigo, mesmo quando não há nuvens no céu, como alerta Sosthenes Macêdo, diretor geral da Codesal.

“Mesmo com a melhoria do tempo, a população precisa ficar atenta às condições climáticas. Pela camuflagem dos dias de sol, as pessoas acham que estão seguras. Mas quem foi notificado para sair de sua residência, não deve voltar”, ressalta

A Defesa Civil não informou quantas pessoas saíram de casa neste mês em decorrência da chuva.

Regiões em que a população mais solicitou a presença da Defesa Civil

Pau da Lima

Liberdade

Subúrbio

Cabula

Tancredo Neves

Cajazeiras

*Com a orientação de Perla Ribeiro.