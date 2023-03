O que te faz feliz em Salvador? Leitores do CORREIO esbanjam criatividade nas redes sociais

Ser feliz em Salvador não é difícil, né? E mostrar para todo mundo esses momentos de alegria se torna ainda mais especial no aniversário da nossa cidade. E neste 29 de março o CORREIO convocou os seguidores através do Instagram para espalhar esses bons momentos e mostrar o que te faz feliz como soteropolitano. E do jeito que somos criativos, já sabe que teve um pouco de tudo nessa ação.

Para celebrar os 474 da cidade, Jéssica Miucha fez questão de registrar um fotão posada bem na frente da Casa de Jorge Amado, que fica no Largo do Pelourinho. A administradora, que já morou no estado de Goiás e em Aracaju, não hesita ao afirmar: "Não poderia ter nascido em outro lugar". A visita ao Centro Histórico, registrada na foto compartilhada em seu perfil, marca um dos muitos momentos felizes que Jessica vive quando seus parentes e amigos de fora do estado vem para Salvador. A rota de visita passa obrigatoriamente pelo Pelô.

"Sempre tenho visitantes aqui que querem fazer esse rolé mais turístico. Esse dia estava com meus primos de Aracaju, por exemplo. Adoro porque acaba sendo uma oportunidade de turistar em minha própria cidade e me alimentar de sua energia", explica Jessica. Mas além dos casarões coloridos que abrigam tanta história no centro da cidade, ela se encanta ainda mais com o pôr do sol no Monte Serrat - que, para ela, é o mais bonito de toda Salvador - e ainda ressalta a vista de um lugar que pouca gente deve conhecer: a paisagem que pode ser observada do estacionamento do shopping Liberdade. "Deveria ser ponto obrigatório de moradores e visitantes uma vez na vida", completa.

A paixão por Salvador vivida por Jessica e compartilhada por diversas outras pessoas na ação feita pelo CORREIO reuniu tudo o que um bom baiano gosta. Teve montagem de fotos com o Elevador Lacerda, um acarajé completão e uma cervejinha na praia, como fez Kenny Robert (@kenny_robert), teve vídeo em bloco de Carnaval, compartilhado por @marcus_ssantos, e até foto dando aquela corrida na orla, a exemplo da publicação de @vania.andradee. Foram mais de 500 compartilhamentos de momentos felizes ao lado de Salvador. E sabemos que não tem hora nem dia para demonstrar o amor por essa cidade.

Nesses 474 anos da capital, o CORREIO exaltou em sua edição especial de aniversário as cores que transmitem a alegria de Salvador em seus diversos aspetos. Culturais, sociais, históricos e gastronômicos, e convida os leitores e assinantes a compartilhar seus momentos de felicidade em Salvador através das redes sociais. Ao publicar a foto, marque a #EspaçoDoLeitorCORREIO.

Este conteúdo especial em homenagem ao Aniversário de Salvador integra o projeto Salvador de Todas as Cores, realizado pelo Jornal Correio, com patrocínio da Suzano, Wilson Sons, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Universidade Salvador - Unifacs