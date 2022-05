O que você precisa lembrar antes de ver Doutor Estranho 2

Com estreia marcada para esta quinta (5), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas para ammar um monte de nós que ficaram frouxos em outros títulos da Marvel. Não que os fãs precisem maratonar nada do MCU para assistir ao filme de Sam Raimi (trologia do Homem-Aranha com Tobey Maguire), mas é bom lembrar de alguns conceitos expostos no primiero filme solo do Doutor Estranho, nas séries WandaVision, What If..?.e Loki, além do sensacional Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Separamos aqui algumas dicas para você começar a se ambientar antes de encarar a performance de Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, Elizabeth Olsen como Wanda/Feiticeira Escarlate e Benedict Wong como o agora Mago Supremo Wong.

DOUTOR ESTRANHO

Primeiro, voltemos a 2016, quando conhecemos o arrogante e talentoso Doutor Stephen Strange. O longa de Scott Derrickson estabelece o cirurgião como um incrível prodígio, cujas habilidades o deixaram egoísta e presunçoso. Isso, obviamente, muda quando ele sofre um acidente de carro e perde parte do movimento das mãos, o que o impede de voltar à sua profissão.

No decorrer do filme, somos apresentados a alguns tipos diferentes de magia, incluindo a que se manifesta da Dimensão Sombria (caracterizada pela cor roxa). De acordo com o longa, os feitiços que usam essa energia maligna são capazes de maiores realizações, mas têm um preço muito maior que os baseados em magia tradicional (evidenciada pela cor laranja).

Outro ponto importante a se lembrar do primeiro Doutor Estranho é o uso que o personagem faz da Jóia do Tempo. Alertado sobre as perigosas consequências de manipular o fluxo natural do espaço-tempo, Strange decide usar a joia repetidamente como forma de torturar o vilão Dormammu e fazê-lo desistir de dominar a Terra.

VINGADORES: ULTIMATO

Depois de Thanos (Josh Brolin) eliminar metade do universo em Guerra Infinita, é revelado em Ultimato que o vilão destruiu as Joias do Infinito, numa tentativa de impedir que a magia fosse revertida. Quando os Vingadores voltam no tempo para recuperar as pedras, a Anciã (Tilda Swinton) lembra que a ausência das gemas abre espaço para que a realidade fique fragilizada e se frature de forma irreparável.



WANDAVISION

Se Doutor Estranho apresentou as magias tradicional e sombria, WandaVision introduziu a magia do caos, ilustrada pela cor vermelha. Em luto e sem perceber do que é capaz, Wanda (Elizabeth Olsen) usa esse tipo de feitiço acidentalmente, prendendo toda uma cidade numa realidade em que Visão (Paul Bettany) não morreu. “Feliz” em sua bolha (literalmente), o casal ainda tem dois filhos, Billy (Julian Hilliard) e Tommy (Jett Klyne), que desaparecem quando a Feiticeira Escarlate percebe as consequências de suas ações.



LOKI

Ao fim de Ultimato, o Loki (Tom Hiddleston) vilanesco de Os Vingadores escapa usando a Joia do Espaço e acaba capturado pela TVA (Autoridade de Variância do Tempo), entidade responsável por preservar a linha temporal sagrada estabelecida por Aquele Que Permanece (Jonathan Majors), uma variante de Kang, o Conquistador. Quando Sylvie (Sophia Di Martino) mata esse “ser supremo”, ela inadvertidamente causa o surgimento de infinitas linhas temporais, algo que deve ser retomado em Multiverso da Loucura.



WHAT IF…?

A trama de What If…?, que segue o Vigia (Jeffrey Wright) observando o multiverso até, eventualmente, precisar enfrentar um Ultron (Ross Marquand) todo poderoso, deve ter pouco efeito em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A animação, no entanto, explicou o multiverso de forma simples: realidades muito similares, mas com acontecimentos inéditos causados por pequenas mudanças na linha do tempo.

A série visita uma realidade cheia de zumbis superpoderosos, uma em que o Thor (Chris Hemsworth) nunca foi banido de Asgard e outra em que Peggy Carter (Hayley Atwell) se submeteu ao experimento do supersoldado, tudo para tornar esse conceito levemente confuso em algo mais simples.

HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA

Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Peter (Tom Holland) tenta desfazer o estrago causado em sua vida quando Mystério (Jake Gyllenhaal) revelou sua identidade para o mundo. Para isso, ele busca a ajuda de Strange, que usa um perigoso feitiço que mexe com o espaço-tempo e o multiverso para fazer o mundo esquecer a verdade sobre o Homem-Aranha.

Peter, no entanto, atrapalha o feitiço, que sai do controle e derruba de vez as paredes do multiverso. Mesmo que Strange tenha dado um jeito de fechar esses buracos a curto prazo, fica claro que essa solução foi, na melhor das hipóteses, provisória e deve ser desfeita em Multiverso da Loucura.