O que você precisa saber sobre o show de Sandy & Junior em Salvador

Quando Sandy e Junior confirmaram que fariam uma turnê juntos, comemorando os 30 anos de carreira, os fãs foram à loucura. Afinal, mais de uma década havia passado desde que os famosos irmãos anunciaram que seguiriam rumos diferentes.

Assim, em março, mês em que foram disponibilizados os ingressos para os shows, enormes filas, presenciais e virtuais, se formaram - com milhares de brasileiros querendo fazer parte desse momento tão esperado.

Pois, agora, finalmente, a contagem regressiva está perto do fim: neste sábado (13), os cantores subirão ao palco da Arena Fonte Nova para apresentar o espetáculo Nossa História.

“Neste hiato de quase doze anos enquanto dupla, nossos fãs nunca deixaram de pedir ao menos um reencontro, mesmo sabendo de nossas escolhas artísticas individuais”, comentou Junior.

Salvador é a segunda cidade a receber a turnê - a estreia será em Recife (PE), nesta sexta-feira (12). Por aqui, a apresentação está marcada para começar às 20h30, com os portões previstos para serem abertos, ao público geral, às 16h30. Para quem comprou o pacote Gold, a entrada é mais cedo, às 14h30, com a passagem de som, exclusiva para esses fãs, às 16h.

O palco que rodará o Brasil com o espetáculo da dupla

(Foto: Reprodução/Instagram @sandyoficial)

Para chegar

Quem for de carro deve ficar atento. Segundo a Transalvador, haverá interdição com montagem de barreiras e controle de tráfego a partir das 17h na Ladeira da Fonte, e, a partir das 21h, nas alças de acesso da Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), sentido Dique e na Av. Pres. Costa e Silva (Dique sentido Lapa).

Para estacionar, serão disponibilizadas as vagas de Zona Azul no Vale de Nazaré, Av. Djalma Dutra, Ladeira dos Galés, Boulevard América (Jardim Baiano), Rua Santa Clara do Desterro, Rua do Tinguí, Mouraria, e no bolsão da Av. Bonocô. Ao valor único de R$10, as cartelas da Zona Azul poderão ser adquiridas de forma física, com os operadores, e digitais, com os aplicativos credenciados pela Transalvador.

Dará ainda para parar o carro no estacionamento oficial da Arena Fonte Nova, com reserva feita com antecedência. Chamado Garanta Sua Vaga, o serviço tem valor de R$ 35 e é oferecido pela Estapar no site www.estapar.com.br/fontenova ou aplicativo Vaga Inteligente (disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS). Quem usar o cartão Elo terá R$ 10 de desconto - para isso, basta clicar em "Obter desconto" e seguir as instruções.

Para reservar, é só acessar o link e preencher um cadastro com os dados pessoais, do veículo utilizado e do cartão de crédito. Após finalizar a compra, será enviado um e-mail para o usuário com a confirmação e o código (QR Code), que será utilizado no acesso ao estacionamento.

O sistema de ônibus não terá alteração e seguirá com a mesma quantidade de frota de todos os sábados. Mas serão disponibilizados três veículos reguladores para a Estação da Lapa entre 19h e 2h.

Show em Salvador será o segundo da turnê dos irmãos

(Foto: Will Aleixo/Reprodução/Instagram @sandyoficial)

Aos que optarem pelo metrô, a concessionária CCR irá ampliar a quantidade de trens na operação e reduzir o intervalo, de acordo com a demanda. O destino mais próximo da Fonte Nova é a Estação Campo da Pólvora, que fica a 400 metros da Arena.

Para garantir a segurança, o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) será reforçado, contando com o apoio do Grupo de Pronta Resposta, treinado para atuar em eventos de grandes públicos. A CCR Metrô Bahia ainda indica adquirir, com antecedência, o cartão do metrô para ida e volta, para evitar filas. A tarifa é de R$ 3,70 e o funcionamento seguirá até 00h.

Preste atenção, ainda, nos itens que levará ao show. A Live Nation, produtora da turnê, anunciou uma lista de artigos proibidos de entrar nos espetáculos. Os fãs serão submetidos a revistas corporais e inspeções e os objetos não autorizados serão descartados.

Confira a lista completa dos itens proibidos:

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- Go-Pro (Ou similares);

- Tablets;

- Cartazes de qualquer tipo;

- Guarda-chuvas;

- Alimentos ou bebidas comprados fora do evento;

- Bebidas alcoólicas;

- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

- Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

- Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

- Fogos de artifício;

- Papel em rolo, jornais e revistas;

- Bandeiras e faixas com mastro;

- Capacetes de motos ou similares;

- Correntes, cinturões e pingentes;

- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

- Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;

- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

- Lasers, walkie-talkie e drones;

- Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

- Animais – exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

- Utensílios de armazenagem;

- Cadeiras ou bancos;

- Bastão para tirar foto;

- Buzinas de ar;

- Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

- Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

Acesso

-Cadeira lateral (As Quatro Estações) e cadeira central (Turu Turu): Acesso Norte

-Cadeira superior (A Lenda): Acesso Leste

-Cadeira 3º piso (Não Dá para Não Pensar em Você): Acesso Super Norte

-Frontstage (Eu Acho que Pirei) e pacote Gold: Acesso Sul

Exposição

De hoje até o dia 18, uma mostra sobre a dupla Sandy & Junior estará em cartaz em Salvador. A exposição ocupará uma estrutura de 75m² e ficará disponível, com entrada gratuita, no Shopping Paralela.

Exposição ficará em cartaz no Shopping Paralela

(Foto: Divulgação)

Poderão ser conferidos pelo público figurinos de apresentações dos irmãos por todo o Brasil, prêmios, cartas, instrumentos musicais, discos, fotografias e diversos outros itens de valor afetivo para os artistas e fãs.