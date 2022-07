O renascer de Xênia França: cantora baiana se reinventa em novo álbum; veja vídeo

“Em Nome da Estrela” é o título do segundo álbum de estúdio da cantora baiana Xênia França, lançado em junho deste ano. Após o sucesso do seu disco de estreia, que deu à artista projeção internacional e duas indicações ao Grammy Latino, Xênia retorna - ou renasce - com seu novo trabalho, falando de ancestralidade e autoconhecimento.

Com sua sonoridade sofisticada, França experimenta ainda mais na combinação entre sintetizadores com a percussão baiana. O álbum foi gestado durante a pandemia, e contém seis faixas inéditas compostas pela cantora, além de releituras de músicas pouco conhecidas de Gilberto Gil e Djavan, em ‘Futurível’ e ‘Mágica’. “Em Nome da Estrela” também tem parceria do rapper Rico Dalasam em ‘Já É’, e de Arthur Verocai em ‘Ânimus x Anima’, além de ‘Dádiva’, música composta por Luiza Lian, que toma vida na voz de Xênia.



O álbum é dividido entre três interlúdios que remetem a Bahia, desde trecho de samba de roda do Recôncavo, ao registro histórico de 1940 de Mãe Menininha do Gantois. Essas interseções compõem a atmosfera ancestral e íntima que Xênia traz, ressaltando a coesão do seu novo trabalho, que deixa um sabor de ‘quero mais’.

Ouça “Em Nome da Estrela” no Spotify





*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier