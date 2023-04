O renascimento do Ministério da Cultura

O exercício pleno da democracia passa pelo direito constitucional à cultura. Por isso, um dos primeiros atos do presidente Lula foi justamente a recriação do Ministério da Cultura (MinC). No começo da gestão, vimos que esse preceito constitucional havia sido rasgado.

Recolocamos toda a estrutura de pé, com a organização das secretarias, entidades vinculadas e retorno de servidores. Garantimos a certidão de renascimento do MinC e esta é a entrega primordial dos 100 dias de Governo.

Nosso trabalho é para reposicionar a cultura nas políticas públicas e colocá-la em lugar de destaque. 1946 projetos artísticos e culturais foram viabilizados por meio da Lei Rouanet, com a liberação de quase R$ 1 bilhão que já estavam captados, mas haviam sido travados pela gestão passada. Prorrogamos o prazo de captação para que outros 5 mil projetos possam ser realizados. Movimentamos a economia criativa com ações que geram trabalho e renda, promovem a cidadania cultural e democratizam o acesso.

Com o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, lançamos editais que totalizam R$ 160 milhões. Nosso objetivo, que já está sendo colocado em prática, é seguir estabelecendo parcerias como essas para que os investimentos cheguem em todo o país. Para isso, precisávamos de regras que entendessem as necessidades da produção cultural. O primeiro passo foi publicar o novo Decreto (11.453/2023) de regulamentação da Lei Rouanet, revogando normas impostas por um governo que criminalizou a produção cultural.

Temos agora o mais moderno regimento do Fomento à Cultura que possibilitará investimentos descentralizados, segurança processual e jurídica e democratização do acesso. O Decreto também estabelece regras e procedimentos para as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, instrumentos que serão executados ainda em 2023.

Publicamos a primeira seleção pública exclusiva da pasta, que levará 90 empreendedores culturais para o Mercado de Indústrias Criativas Argentinas (MICA).

Lançamos o Prêmio Carolina Maria de Jesus, o maior prêmio literário para mulheres do país, que investirá R$ 2 milhões em 40 obras inéditas. Demos posse aos membros do Comitê Gestor do Cais do Valongo, extinto em 2019, e, por meio da Fundação Palmares, revogamos atos que impediam homenagens a personalidades negras vivas e dificultavam o reconhecimento de quilombos.

Ansiosamente aguardada pelo setor audiovisual, iniciamos a retomada do cinema brasileiro, com investimentos de R$ 1 bilhão em todas as regiões.

A cultura só se faz no coletivo. A sociedade brasileira tem na Cultura um bem comum, que deve ser usado como ferramenta de transformação social, educacional e econômica. Estamos trabalhando para consolidá-la como política de Estado. O povo brasileiro tem uma criatividade ímpar e precisamos investir com responsabilidade, usar as tecnologias e preparar o terreno para as novas gerações. O Ministério da Cultura voltou, com os pés no presente e o olhar para o futuro.