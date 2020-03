O retorno de La Casa de Papel: confira as estreias de abril na Netflix

A Netflix preparou um catálogo com novidades para o mês de abril. A partir do dia primeiro, a gigante do streaming lançará novas temporadas de séries, novos filmes e documentários inéditos.

A começar pela estreia mais aguardada: a quarta temporada de La Casa de Papel. A série espanhol terminou a terceira fase da sua história em um momento crítico do assalto ao Banco Nacional da Espanha, e os fãs aguardam o desfecho do Professor, Tokyo, Nairobi e os outros “atracadores”.

E os mascarados não terão apenas os novos episódios disponíveis em sua homenagem, o filme La Casa de Papel: O Fenômeno também chega na Netflix no dia três, e falará sobre o impacto causado pela série ao redor do mundo. O ator Pedro Alonso, que interpreta Berlim na trama, também aparecerá no longa O Silêncio do Pantano, quando dá vida a um escritor romances policiais, que descobre ligações entre políticos e a máfia local em Valência, na Espanha, se envolvendo em um sequestro real.

Tom Cruise, em Feito na América, Pedro Alonso e, O Silêncio do Pantano, e Chris Hemsworth, em Resgate (Foto: Divulgação)

Se a preferência é por comédia, a série Irmãos Cervejeiros estreia com o intuito de divertir os assinantes. Enquanto eles dominam a arte de produzir uma boa cerveja, a relação pessoas dos dois parece ir no caminho contrário. Será a primeira temporada da produção, que chega no dia 20 de abril.

Entre os filmes desse gênero, estreia Um Senhor Estagiário, que nem no elenco nomes como Robert De Niro e Anne Hathaway, que interpretam um velho rabugento que será o novo estagiário da firma, e sua chefe workaholic.

No primeiro dia do mês, será a vez de O Estranho Que Nós Amamos. Estrelado por Nicole Kidman e com direção de Sofia Copolla, o longa conta a história de um soldado americano que, durante a Guerra Civil, se refugia dentro de uma escola para mulheres. A presença masculina causa transtornos no lugar, e desperta interesses sexuais entre as estudantes.

Nicole Kidman, em O Estranho Que Nós Amamos, e Robert De Niro e Anne Hathaway, em Um Senhor Estagiário (Foto: Divulgação)

Nomes de peso do cinema americano também estão entre as atrações dente mês na Netflix. Tom Cruise é um traficante de cocaína em Feito na América, enquanto Chris Hemsworth vive Tyler Rake, um mercenário no longa original da Netflix, Resgate.

Confira as estreias da Netflix durante o mês de abril

Séries:

La Casa de Papel: Parte 4 (3/4/2020)

Irmãos Cervejeiros (10/4/2020)

Outer Banks (15/4/2020)

Fauda: Temporada 3 (16/4/2020)

The Midnight Gospel (20/4/2020)

Planeta Bizarro (22/4/2020)

Mandou Bem: Temporada 4

Receita da Boa

Cozinhando com Nadiya

Filmes:

Um Senhor Estagiário (1/4/2020)

Forrest Gump (1/4/2020)

Coffee & Kareem (3/4/2020)

La Casa de Papel: O Fenômeno (3/4/2020)

Um Amor, Mil Casamentos (10/4/2020)

A Grande Luta (10/4/2020)

Clube dos Cinco (10/4/2020)

Encontro Marcado (10/4/2020)

O Estranho Que Nós Amamos (12/4/2020)

Sergio (17/4/2020)

O Silêncio do Pântano (22/4/2020)

Resgate (24/4/2020)

Feito na América (26/4/2020)

Ricos de Amor (30/4/2020)

Documentários e especiais:

O DNA da Justiça: Temporada 2 (15/4/2020)

Maurício Meirelles: Levando o Caos (16/4/2020)

Atrás da Estante (22/4/2020)

Infantil:

The Big Show Show (6/4/2020)

Os Irmãos Willoughby (22/4/2020)

Oi Ninja: Temporada 2

Spirit - Cavalgando Livre: Academia de Equitação

O Pequeno Stuart Little 2