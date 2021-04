'O Rio não se limita às suas belezas naturais e mulheres e homens padronizados' diz Anitta

Já virou até meme. Todo mundo quer fazer uma foto na frente do ônibus de Anitta no piscinão de Ramos. A imagem cumpriu bem a função de chamar atenção para a nova música da cantora Girl From Rio, lançada nesta quinta (29) nas plataformas digitais. Nesta sexta (30) Anitta lança o clipe da canção, os primeiros trabalhos do álbum homônimo, que deve ser lançado ainda este ano. Neste trabalho, Anitta revela ao mundo um Rio diferente. “Quero mostrar ainda mais nossa pluralidade internacionalmente. O Rio de Janeiro não se limita às suas belezas naturais e mulheres e homens padronizados”, comenta a cantora.

Nessa faixa e clipe, Anitta cita aspectos que ela viu e vivenciou durante toda a sua trajetória de vida, misturados aos encantos e glamour vividos na cidade em décadas passadas. Essa é também uma de suas músicas e vídeos mais pessoais e biográficos. Em um dos versos, Anitta comenta a descoberta de um novo irmão e no clipe a cantora traz integrantes da sua própria família.



A faixa mistura o clássico da bossa nova Garota de Ipanema com os elementos urbanos do trap. No time de compositores e produtores temos: Stargate, uma dupla de produtores formada por Tor Erik Hermansen e Mikael Storleer (que já assinou trabalhos com Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, J-Lo e Sam Smith); RAYE, cantora e compositora britânica que conta com mais de bilhão de plays nas suas músicas (compôs para nomes como John Legend, Major Lazer, Charli XCX, Little Mix, Quavo, Normani e Khalid e trabalhou em faixas com David Guetta, Diplo, Bloodpop, Fred Ball e Justin Trantor e é co-autora do single Bigger, de Beyoncé); e, fechando o time, temos GALE, que ficou conhecida com Levantate" música oficial da Copa Ouro 2017 (trabalhou com Anitta nas composições de 'Me Gusta' e 'Loco').

O clipe foi dirigido por Giovanni Bianco (Foto: Marvin)

“Para conseguir traduzir todo esse sentido e essa história em música, eu contei com o apoio de time de amigos, que também são compositores internacionalmente reconhecidos. Eu sou muito grata a esses amigos por estarem comigo nesse momento tão importante na minha carreira. Juntos fizemos Girl From Rio”, comenta Anitta.



O clipe de Girl From Rio foi dirigido por Giovanni Bianco. Além de amigo de Anitta, Bianco é reconhecido internacionalmente por seus trabalhos como diretor de criação no mercado da moda e audiovisual. Seu portfólio inclui campanhas publicitárias para marcas como Miu Miu, Versace, Dolce & Gabbana, contribuições editoriais para a V Magazine, direção criativa para a VOGUE e colaborações com grandes artistas como Madonna, que inclui capa de álbum e tours globais. A parceria de Anitta e Giovanni começou com o álbum Bang, de 2015, e se estende até hoje. Sobre a relação, Bianco diz: “Uma parceria de confiança! Ela sabe muito bem o que ela quer e eu também. Facilita o fato que temos uma relação de sinceridade e de respeito um pelo outro, ela é muito inspiradora, isso me fascina”.

Um dos cenários do clipe é o Piscinão de Ramos, inaugurado em 2001 no bairro da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A enorme piscina artificial utiliza água salgada da Baía de Guanabara - que por ser poluída, passa por tratamento de água, recriando uma verdadeira praia de uso público. O ambiente conta com “gente alegre, festeira, despreocupada e colorida”, como define a própria Anitta. O cenário também foi a locação do primeiro grande show gratuito da carreira da cantora, na virada de 2012 (há nove anos) e por isso está marcado em sua carreira para sempre e agora também em seu novo clipe.



Outra parte do clipe foi gravada em estúdio, com cenários pintados à mão, figurino de época e balé masculino que, juntos, retratam o glamour da cidade na década de 60. “Pensei muito na elegância que eram os anos 64/65 no Rio de Janeiro, quando a música Garota de Ipanema foi feita, e também no que é o Rio de hoje e muito no que é o Rio da Anitta”, comenta o diretor criativo, Giovanni Bianco.



O álbum, como um todo, conta com produção de Ryan Tedder (que já trabalhou com Adele, Beyoncé e Bruno Mars). Sobre Anitta, o premiado produtor comenta: “Ela entende a cultura global e está preparada para o mercado americano. Todo mundo em Los Angeles e Nova York quer trabalhar com Anitta”.