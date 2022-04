O sangue do carioca Magal ainda ferve pela baiana Magali

Sidney Magal em plena forma aos 71 anos (Foto: Julianna Torres/Divulgação)

Um carioca de sangue quente (fervendo), que tem uma forte ligação com a Bahia - inclusive vive por aqui há mais de duas décadas. Esse é Sidney Magal, cantor e compositor que, apesar dos 71 anos, ainda continua na ativa, criando, trazendo novidades, como um longa-metragem sobre sua vida, que já está a caminho.

O novo continua dando a tônica em sua carreira de 55 anos, mas tem coisa que não muda, como o antigo amor por uma baiana: Magali West, com quem é casado e tem três filhos: Rodrigo, Gabriela e Nathália. Ah, e uma neta, Madalena, que ainda vai completar dois anos, e é o seu xodó. Quando chegou, morou com a família na Ilha de Itaparica e, hoje em dia, vive em Lauro de Freitas, onde vive uma rotina tranquila. "Hoje eu posso ir à praia, curtir com minha neta de maneira mais tranquila, fazer as coisas na rua, ir na padaria, no açougue… Sou muito feliz e realizado de ter construído raízes nesse lugar maravilhoso", comenta em entrevista exclusiva à coluna.

Semana passada, conversei com a cantora e atriz Emanuelle Araújo, que revelou estar no elenco de 'O Meu Sangue Ferve Por Você', com direção de Paulo Machline, e estrelado pela dupla de atores Filipe Bragança (Magal) e Giovana Cordeiro (Magali). O longa, que conta a história de amor de Sidney Magal e Magali West começa a ser rodado em São Paulo, e em breve chega aos cinemas de todo Brasil.

Sidney Magal e Magali no início do romance (Foto: Acervo da família)

Frequentador assíduo do Carnaval da Bahia, Magal, que durante muitos anos saiu no Bloco os Internacionais e no Tiete Vips, fala nessa entrevista sobre o preconceito por ser um artista popular, e do fato de alguns intelectuais torcerem o nariz para seu trabalho. Também contou como foi enfrentar a covid-19 e relembrou uma participação no The Masked Singer Brasil, apresentado por Ivete Sangalo, na Globo, e que o fez sentir novamente o gostinho de ser um dos nomes mais comentados do Brasil. Confira no bate-papo.

Os atores Filipe Bragança (Magal) e Giovana Cordeiro (Magali), caracterizados para filme (Foto: Divulgação)

Baú do Marrom: Nascido no Rio de Janeiro, muita gente ainda não sabe da sua relação com a Bahia. Quando isso começou e o que o levou a vir morar aqui?

Sidney Magal: Estou morando na Bahia faz só uns 20 anos. Conheci minha esposa na Bahia, mas tivemos nossos filhos no Rio de Janeiro. Chegou um ponto que decidimos vir para cá, então compramos uma casa na Ilha de Itaparica, e aí já sabe, né… Qualidade de vida. Depois mudamos para Lauro de Freitas. A Bahia nos oferece, de certa forma, um conforto melhor, uma energia diferente. O axé que corre nas veias dos baianos me aquece também… Hoje eu posso ir à praia, curtir com minha neta de maneira mais tranquila, fazer as coisas na rua, ir na padaria, no açougue… Sou muito feliz e realizado de ter construído raízes nesse lugar maravilhoso que hoje é minha casa.

Baú do Marrom: No início de sua carreira profissional, havia um preconceito dos chamados “intelectuais”, que o consideravam brega, mesmo você sendo primo de Vinicius de Moraes, um dos maiores nomes da Bossa Nova e um poeta e letrista maravilhoso. Até que ponto isso afetou seu trabalho?

Sidney Magal: Olha, de uma certa forma isso não me afetava tanto, pois eu sabia que podia entregar meu trabalho independente das críticas. Claro que algumas delas chegam a colocar uma pulga atrás da nossa orelha, mas em sua maioria me estimulavam ainda mais, pois sabia que, sim, tinha gente curtindo o que eu fazia. O “cult” e o “brega” naquela época dizia-se muito sobre a divisão de classes, por exemplo, por ter estourado músicas em programas populares como era o Chacrinha, geralmente esse público me curtia e acabava revelando meu trabalho para outras bolhas que até então só curtiam o “cult”. Hoje isso mudou muito, claro que pela trajetória de respeito como foi conduzida a minha carreira, pela quantidade de plataformas que o público pode pesquisar sobre o trabalho, mas por exemplo, o que a crítica apontava como brega se popularizou e está desde comerciais publicitários na TV, até em música para crianças no YouTube com mais 100 milhões de visualizações.

Baú do Marrom: A pandemia da covid-19 foi um golpe para todo mundo, em especial para a classe artística. Como você conviveu com esse caos, e agora que as coisas estão voltando ao normal, quais seus projetos?

Sidney Magal: (A pandemia) foi muito dura com o nosso setor, ficamos por dois anos sem trabalho, sem estrutura e, de fato, um caos para muitos artistas, principalmente, para quem dependia do setor de serviços que o entretenimento gera. Digo isso para a banda, técnica, produtores, profissionais de som, iluminação, pessoal de bilheteria, seguranças, garçons, fotógrafos, assessorias, enfim, uma gama de trabalhadores afetados.

Tenho a sensação que estamos atravessando e tenho Fé que vamos retomar nossas atividades para voltar com tudo. Agora mesmo vamos gravar as últimas cenas do filme “Meu Sangue Ferve Por Você”, um filme musical inspirado na história de amor com minha esposa Magali, Filipe Bragança de Magal e Giovana Cordeiro de Magali; além disso, também temos o documentário “Sidney Magal: Muito Mais que um Amante Latino”, inspirado na minha biografia que conta toda a minha história na música brasileira, uma pesquisa lindíssima de acervos, entrevistas, cenas inéditas, vale muito a pena. Tem também com um musical, palestras, shows acontecendo, ufaaa… Quando eu disse que voltamos com tudo, era disso que eu estava falando.

Baú do Marrom: Qual foi a sensação de ter sido o primeiro desmascarado do programa The Masked Singer Brasil?

Sidney Magal: Foi sensacional participar, e logo na estreia ter meu rosto revelado para o público. Talvez até nisso eu tenha um tanto de sorte. Foi ótimo, pois logo na estreia o nome Sidney Magal ultrapassou os trending topics do próprio programa, foi muito divertido ler a reação do público brasileiro. O Sidney Magal com 71 anos, vestido de Dogão, na TV, cantando um samba. Foi emocionante, minha neta adorou, não entendeu muito bem, mas o que a gente não faz pelos caçulas da família, não é mesmo?!

Baú do Marrom: Agora um avô feliz, o sangue de Sidney Magal ainda continua fervendo?

Sidney Magal: Com certeza, aqui dentro existe uma chama que se mantém acesa, com energia para continuar vivendo cada minuto com muita felicidade, distribuindo carinho e amor para as pessoas que me rodeiam e que sustentam meus quase 55 anos de carreira. Agora é só colher os louros de tudo isso e como eu sempre digo, deixa rolar.