'O sentimento é de acreditar sempre', comemora Wagner Leonardo

Wagner Leonardo garantiu a festa na arquibancada do Barradão na noite desta quarta-feira (24). Aos 50 minutos do segundo tempo, o zagueiro do Vitória marcou o único gol do jogo contra o CRB e garantiu a liderança da Série B do Brasileiro.

Na saída do campo, o defensor não escondeu a alegria de assinar o tento e de voltar a vencer, após duas derrotas na competição, contra Atlético-GO e Mirassol.

“O sentimento é de acreditar sempre. A gente sabe que a camisa também tem história. O torcedor cobra a gente, mas a gente acredita no nosso trabalho. A gente sabe que está no caminho certo. A caminhada é longa, mas vamos com tudo", afirmou Wagner Leonardo.

O gol foi marcado após cobrança de falta do atacante Osvaldo, principal destaque do Vitória na Série B. Ele também festejou o resultado diante da equipe alagoana.

"Feliz pelo empenho da equipe. Hoje a gente não foi bem, mas a gente se superou na vontade, na determinação e fomos premiados com um gol no final”, vibrou Osvaldo na saída do gramado.

O Vitória soma 18 pontos e volta a campo no sábado (27), às 17h30, quando visita o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.