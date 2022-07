O silêncio dos "mas nem todo homem" no caso do Tarado da Cesárea

Eu tava bem pensando em outros temas, deixando a militância feminista pública para as mais jovens e cheias de gás. Porém, fato é que o Brasil do momento me obriga a estar aqui de regresso. E aí, é o seguinte: Senti muita falta de um específico grupo de homens, nas discussões sobre o crime mais comentado nesta semana. Tô me referindo aos moços que garantem que "nem todo homem" é lixo, ficam #xatiados com as generalizações e divulgam seus próprios processos de “desconstrução”. Eles que – achei contraditório - se calaram em relação aos atos dessa desgraça que todo mundo insiste em chamar de "dotô anestesista", quando o próprio vivente optou por ter a existência reduzida ao fato de que é só mais um desprezível estuprador.



(Escória. Traste. Porcaria.)



Não sei se esse foi o “pior” caso de estupro dos últimos tempos, porque, pra mim, não tem “pior” nem “melhor” nisso. Mas foi o caso de maior repercussão nos últimos dias. Daí que o pau quebrando, na terça (12), olhei prum lado, olhei pro outro e nada. Nenhum dos meus amigos e conhecidos "gente boa" tinha postado uma linha que fosse sobre o assunto. No máximo, o compartilhamento de um card terceirizado.

Observando, especificamente, os que costumam comentar tudo que acontece e, sobretudo, nunca perdem a oportunidade de dizer o quanto são “antimachistas”, me senti no direito de perguntar "oxe, cadê vocês?". Em posts públicos, no Instagram e no Facebook. Pois bem. Apesar de estar com o cansaço de quem deu colo e amamentou vários homens adultos, nos últimos três dias – metaforicamente, por favor! - a experiência não foi ruim. Eles acataram a convocação. Massa. Eles estão com problemas, descobri. Certo. “Eu conto ou você conta?”, perguntei eu a mim mesma. Spoiller: fui boazinha e contei.

Antes, quero dizer que gostei de lembrar que ainda mantenho excelentes relações com exemplares do gênero masculino, tendo em vista que, de tudo que faz parte do conjunto “homem cis”, só continuo mesmo simpática ao pênis e olhe lá. Nem gosto tanto, como eu gostava antes, mais. E até adoraria me livrar, definitivamente, desse bem-querer que me obriga a, eventualmente, conviver com pessoas que eu dispensaria, caso não portassem tal penduricalho.

Fato é que, apesar da minha má vontade, ainda existem indivíduos homens cis muito queridos por mim, que também me gostam e com quem convivo em paz. Sendo assim, trago notícias desse recorte. Precisamente, de um subgrupo que eu respeito e considero. Não vou comentar os “hetero tops”, porque, destes, eu quero é distância. Também vou pular os “desconstruídos de ocasião” que, depois que publiquei meus posts, por coincidência ou não, danaram a escrever que estavam #indignados, que mulheres são maravilhosas e outras coisas assim, totalmente abobadas, como quem traz uma rosa no Oito de Março e pensa “fiz minha parte”.

Você conhece os tipos. Tão dispensáveis quanto os “hetero tops”, nos entediam e apenas confirmam o quanto a gente tá lascada com essa qualidade de “aliados”. Foco, portanto, nos “nem todo homem” convincentes, coerentes e esforçados. Por sorte, conheço vários. Parceiraços. Pois todos (todos!), dessa categoria, que me procuraram, se disseram preocupados com achar um jeito de “apoiar a luta das mulheres” sem “invadir” nosso “lugar de fala”.



Escutei os desabafos, os pedidos de ajuda, o “dá uma olhada no meu post que eu não quero errar”. Massa. Beleza, tamos juntos, mas, preciso dizer que, infelizmente, apesar da boa vontade, também estão equivocados. Aponto: o erro é na estrutura do sentir e do pensar. Veja que se, nesse assunto, ainda tem esse papo de “luta das mulheres” e “não invadir o lugar de fala das mulheres”, é porque nenhum, NENHUM DELES, entendeu o problema, de fato. Com os meus, conversei pessoalmente, caso a caso. Para os desconhecidos, da mesma categoria, segue, aqui, o papo. A partir de agora, tô falando - diretamente e especificamente - com e para esses caras.

É só minha opinião? É. Falo por todas as mulheres? De jeito algum, nem gostaria. Há mulheres que “detestam feminismo”, há outras que nem olhar para a cara de homens querem mais. Muitas vão até concordar com o método, mas discordar do conteúdo. Ou o contrário. Normal. Só represento a mim mesma. Mas veja se não faz sentido botar o cérebro pra trabalhar e tentar arrumar as coisas com um pouco mais de maturidade.

Antes de “a luta das mulheres”, um amigo usou a expressão “a dor das mulheres”, para se referir ao impacto emocional da violência do masculino contra nós. Aí que tá. O “das mulheres” já fica muito estranho na boca de quem se pretende lado a lado. O correto não seria “a nossa dor”? De diferentes pontos de vista, a partir de cada gênero, mas essa é uma dor que deveríamos compartilhar. Sob o prisma masculino, inclusive, não pelo modo transferência do tipo “porque tenho filha, tenho mãe, tenho neta, amo as mulheres”. Se é apenas por essa via, continua sendo “a dor das mulheres”, não muda nada.

O que quero dizer é que acho gravíssimo não haver, em vocês, uma dor que diga respeito ao que vocês são, coletivamente. Uma dor/vergonha/preocupação que, por si, motivasse reflexões e ações. Uma ferida em vocês. O "vamos apoiar a luta das mulheres" entrega, exatamente, a ausência dessa dor, um não se importar, de fato. Isso explicita a incompreensão mais absoluta do óbvio: o problema da violência masculina é de vocês e não nosso.



Homens são sujeitos disso, mulheres são objetos/alvos dessa violência. Vocês é que estão com defeito. Percebem como um defeito? Se perceberem, de verdade, garanto que isso vai doer como um forte chute no saco. Aí, vocês vão entender que o discurso de “apoio à luta das mulheres” é só, mais uma vez, não olhar pra si, fugir dos próprios problemas e transferir responsabilidades pra gente. Ou seja, um clássico. O que quero dizer é que até resolver a evidente doença coletiva masculina é algo que fica em nossa conta e que, pra ficar bem na foto, vocês só precisam “apoiar”.

Alguns, mais sensíveis, dizem que “já perdi as esperanças, homens nunca vão prestar”. Eu acho chique. Vocês podem se dar ao luxo de perder as esperanças. Também adoraria me desincumbir, mudar de assunto. Só que a gente não pode porque as abordagens são diárias. A gente tem que ficar empurrando as paredes ao redor, medindo força o tempo todo, ou as paredes nos engolem. É um esforço danado que a gente faz nesse protagonismo compulsório.

De novo, é a gente se lascando e homens no lugar confortável de “fazer o que dá”. Uma postura repetitiva que não é bonita de jeito nenhum. Como também não é bonito a gente ter que informar a vocês que tratar do problema da violência masculina não é publicar a lista de torturas que vocês desejam ao Tarado.

Essas “manifestações”, tão comuns, são só um tipo de joguinho catártico, reforço de padrão, sempre com alto teor sexual. Ou seja, a cada episódio como o do Tarado da Cesárea, a gente ainda tem que ficar lendo/ouvindo as desagradáveis fantasias de vocês que só pensam em decepar pênis e introduzir objetos no orifício anal “daquele monstro”.

A fantasia de penetração associada a humilhação é recorrente, o que já traz outro conteúdo, até. Mas deixa pra lá. O que eu sei é que vocês torturam, mentalmente, toda vez um “monstro” diferente e a fábrica de monstros continua aberta, depois que vocês “desabafam”, se desincumbem dos casos e ignoram o contexto. Sem qualquer reflexão real.

Tem que atuar na fábrica, meuzamô. Mas veja que até esse "manual" de o que é “a fábrica” e de como fazer para ir, aos poucos, desativando a tal “fábrica”, precisa ser escrito, falado e divulgado por... mulheres. Né muita moleza isso não? Porque vocês SABEM de tudo, vocês SABEM identificar a escrotidão masculina mais do que a gente. É o ambiente de vocês. Olha aí o “lugar de fala”! O de vocês! É daí, exatamente de onde vocês estão, que vocês precisam se manifestar. Vocês têm trânsito livre e são convidados a participar. O que fazem, ao receber esses convites? O que dizem? Como agem?

Eu sei que, de um jeito ou de outro, todos vocês fecham alguma cumplicidade com esse “mundo de macho”. A base é uma só, vocês conhecem e não tem erro: equidade. Mas nem os caras mais bacanas que conheço, nem sempre conseguem pegar esse conceito e transformar em atos. Testemunhar isso é muito cansativo. Tão cansativo quanto a convivência com os "feministos" que, na maior preguiça, adotam como “solução” a ideia de que desconstruir o machismo é ficar em nossas abas. Muitos de vocês se lascam também nisso. Ficam loucos para ocupar o lugar de “submisso”, “mandado por mulher”, achando que dizer “só obedeço” resolve tudo, além de ser “moderno” e “bonito”.

Só que gente submissa vira peso e eu não tô falando nem dos aproveitadores. Eu disse que ia ignorar gente que não vale a pena. Tô citando mesmo os desinformados de que submissão também não é parceria, que se acomodam ali, achando fazer um sucesso incrível, apenas por “baixar a cabeça”. O peso, mais ainda, em nossas costas. Eu não quero ser mandada nem mandar em ninguém. É lado a lado. Confesso que, nesse contexto, também acho chato ter que explicar a vocês como tentar resolver o problema da violência de macho.

De forma que percebam a minha boa vontade ao sair dos meus cuidados para ajudar na solução de um problema de vocês. Inclusive, “de nada”. Mais do que isso, observem que o recado é: se virem. Re-sol-vam. Assumam seus lugares e responsabilidades. Façam campanhas, enfrentem, errem, acertem, consertem. Deem suas caras a tapa, se exponham, enfrentem os “babacas”, as críticas deles e, também, de mulheres, claro. Faz parte. Ajustem, corrijam, estudem.



Há chances de conseguirem, se tentarem. É importante que consigam, inclusive, porque tá vexatória a parada. Vejam que a violência masculina é algo gravíssimo, estrutural, mas só parte dos problemas do coletivo “homem cis” que tá é muito lascado. Eu só vejo a hora de a profecia de um amigo meu se concretizar. Ele sempre repete que “se continuar assim, nem pra quebrar pedra a gente vai prestar mais”. Também acho. Pra reverter isso, vocês têm muito trabalho. Sugiro que comecem a lutar. Eu tô aqui, contem comigo. Mas, ó: é só pra APOIAR “a luta dos homens”, tá?