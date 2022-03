O sonho de um Woodstock baiano na Ilha de Itaparica

Cartaz anunciando as atrações do evento (Foto: Divulgação)

“Esse Festival foi no Verão de 1977. Lembro que tinha uma ruína como cenário e as presenças de Luiz Melodia, Mar Revolto, Dodô e Osmar, Ricardo Augusto, o empresário e cantor Silvio Palmeira e tantos outros. Foi preciso empenhar uma Kombi pra acontecer esse festival, lembra?”

Quem testa a minha memória é o produtor e empresário Di Andrade, muito amigo e um dos colaboradores de Silvio Palmeira na organização do Festival de Música na Ilha de Itaparica cujo slogan era 'Sol, Natureza e Som'. O evento aconteceu dias 21, 22 e 23 de janeiro, pleno Verão, no distante ano de 1977. Portanto, há 45 anos.

O evento marcou os jovens da época, especialmente os que curtiam rock e MPB e nem sonhavam que um dia iria surgir a chamada cena axé. Foi minha primeira cobertura de um grande evento, antes mesmo de eu entrar na Faculdade de Comunicação da UFBA. Mas eu já mantinha uma coluna semanal na Tribuna da Bahia e dialogava com a então forte cena do rock local.

O empresário e produtor Di Andrade, que ajudou na organização (Foto: Divulgação)

Dela, um dos destaques era a banda Mar Revolto, que teve como percussionista ninguém menos que Carlinhos Brown. Anos depois, ele se transformaria num dos maiores compositores da MPB, oriundo da música percussiva baiana. Brown, inclusive, já famoso, chegou a produzir um disco do Mar Revolto, que era formado por Gel Benjamin, Luis Brasil, Raul Carlosgomes, Otávio Américo, Gel Benjamin e Jorge Vicente, depois substituído pelo Cacique do Candeal, o qual teve uma rápida passagem pela banda.

Durante os três dias caóticos de festa (faltou água no local), a Ilha de Itaparica foi invadida por um bando de “malucos beleza” que sonhava em reviver, em terras tropicais, o icônico Festival de Woodstock, este ocorrido entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969. O evento musical realizado em Bethel, pequena cidade do estado de New York, nos Estados Unidos, tornou-se um símbolo da contracultura e atraiu cerca de 500 mil pessoas, ganhando registro em um álbum triplo e documentários.

Woodstock contou com a participação de dezenas de bandas de rock e apresentou nomes de sucesso, como Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Santana, Joe Cocker entre outros. Ao longo de três dias, o rock embalou jovens influenciados pelo movimento hippie, que defendiam o amor, a liberdade e a paz.

Silvio Palmeira, criador e realizador do Festival (Foto: Arquivo CORREIO)

E foi tentando reviver esse clima que, sete anos depois, Silvio Palmeira (que morreu em 2020, vítima da covid-19) reuniu amigos e abnegados para essa aventura.

Sem dinheiro, com uma estrutura precária, mas com a vontade e ímpeto de todo jovem, o evento aconteceu. Tinha de tudo. Inclusive, foi a primeira vez que vi alguém fumando “maconha”. Tudo a ver. Mas eu, ainda adolescente, e iniciando no mundo jornalístico cultural, a princípio fiquei assustado. Mas depois entendi tudo: os jovens só queriam paz e amor.

A programação contou com trio Elétrico Dodô e Osmar, Ricardo Augusto, Made in Brazil, Pitti (o saudoso musico que Angela Ro Ro lembrou no Bau do Marrom da semana passada) Luiz Melodia, Mar Revolto, Banda do Companheiro Mágico, Grupo Sangue e Raça, Moraes Moreira, Cremes, Circo Fubá e Marco Antonio Queiroz. Quem fazia a apresentação era Mago Blue uma figura lendária dos primeiros festivais desse tipo no Brasil. Ele era uma atração à parte.

E não é que o Festival ganhou repercussão nacional? Teve até matéria no Jornal Hoje, da Rede Globo, falando do festival insular. Em tempo: eu não me lembrava do empenho da Kombi para realizar o evento, como pontuou Di Andrade. Já faz um pouquinho de tempo.