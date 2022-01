O sportwear já virou estilo

O estilo esportivo não sai mais de moda. Sua permanência nos guarda-roupas pode ser explicada pelo conforto e versatilidade que oferece. Além da capacidade de se adaptar a diferentes tamanhos de corpo. O tênis, as jaquetas corta-vento, leggings, tops de elastanos, moletom, as segundas pele de telinha são alguns dos itens clássicos do universo sportswear. Eles têm cara de roupas para praticar esportes , mas migram com desenvoltura para as ruas. E se misturam facilmente com peças mais sofisticadas. Quem nunca usou o look da academia para bater perna depois da malhação? Convivendo tão prolongadamente com a pandemia do Covid-19 é inquestionável que procuramos praticidade e conforto na hora de vestir, mas sem perder aquela bossa. Vem conferir e se inspirar em nossas produções cheias de cor.

Chique, sim

O esportivo pode ser sofisticado sim! Para provar isso investimos em peças no tom de preto com transparência usando a calça de telinha com segunda pele metalizada e body de animal print por cima. A bolsa de vinil e argolas douradas arrematam.





Bem aceso

Um dos elementos fashion mais bacana que vem do universo esportivo-utilitário é o uso dos tons vibrantes. Pegamos essa referência e brincamos com o corta vento rosa, mais conjuntinho também pink e segunda pele verde. O cinto de grid finaliza.

Rolezeira

Calça de moletom mais top de lycra e uma pochete. Está feito o combo que se precisa para um rolê confortável. Os toques de estilo vêm da estampa do cropped, das cores da pochete e da calça.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz (@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Modelo e Beleza: Janaina Nascimento (@sereiaooficial)

Agradecimento: Be Green (@begreen.farm) no Shopping da Bahia

Todos os looks são da Forever 21