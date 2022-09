'O Super-Marrom' e sua paixão pelas histórias em quadrinhos

Segundo o próprio Marrom declara, essa é a primeira vez que ele conta as histórias sobre sua relação com as histórias em quadrinhos.

No 'Lado B de Marrom' você já ouviu ele falar sobre sua viagem para a terra dos Beatles, festival Woodstock, tour sexual em Amsterdã e até sua experiência com garoto propaganda do Esporte Clube Bahia, seu time do coração. Mas entre tantas idas e vindas nessa carreira de jornalista, há uma paixão que vem de infância e que, talvez, tenha despertado o verdadeiro interesse na escrita, criatividade e jornalismo.

Desde a infância Marrom tem contato com esse gênero e seguiu lendo e se interessando por vários personagens diferentes ao longo de sua vida, ao ponto de ter comprado uma coleção inteira de Tintin, seu personagem favorito na juventude! Neste 9º episódio do 'Lado B de Marrom' é sobre a influência que as histórias em quadrinhos têm em sua vida, quem são seus autores preferidos e até sobre as atuais versões desses personagens, que ganham vida nas telas de cinema. Será que é a mesma coisa?

Foto: Reprodução

Marrom ainda fala sobre a curiosa história de quando ele lançou sua própria edição de revistas em quadrinhos, com direito a personagens exclusivos e releituras de ilustrações clássicas do universo das HQ´s. Será que o seu personagem favorito dos quadrinhos foi falado aqui no episódio? Não perca esse episódio especial e aperta o play aí!



Esse episódio tem produção e edição de Vinícius Harfush, que também apresenta o programa ao lado de Osmar Marrom Martins

