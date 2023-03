O talento é delas: Mulheres que elegeram a cozinha como seu local de trabalho

Lugar de mulher é onde ela quiser! Na cozinha, inclusive, caso seja esta a sua escolha. E não são poucas as mulheres que abraçam a profissão de cozinheira, de chef de cozinha, território hoje dominado por homens. Neste espaço, onde o trabalho é duro, elas usam aquela velha conhecida intuição feminina, dominam as técnicas, exercem a criatividade na produção de pratos elaborados, resgatam lembranças muitas vezes registradas na nossa memória e paladar, comandam verdadeiros pelotões de funcionários em áreas muitas vezes pequenas, e pegam no pesado num calor infernal com bravura e paixão.

Cada uma com sua história, suas vivências e memórias afetivas, mas todas com uma coisa em comum: o amor pela profissão. Claro que todo dia é Dia da Mulher, mas já que tem um dia específico no calendário – celebrado na próxima quarta-feira, 8 de março - para celebrar e marcar politicamente a força destas guerreiras, aqui vai a nossa singela homenagem a todas as mulheres do mundo, representadas por estas oito profissionais que exercem com talento e orgulho a arte mais essencial de todas: a culinária.

Andrea Ribeiro comanda duas unidades do restaurante Mistura

ANDREA RIBEIRO - @andrearibeiro6627

Natural do Rio Grande do Norte, Andréa Ribeiro cresceu acompanhando o ofício e a prática da avó doceira e da mãe professora de arte culinária. Quando mudou para Salvador, em 1989, começou a traçar sua história como cozinheira numa barraca de praia. Dali para Itália, onde se profissionalizou e se especializou em Gastronomia pelo ICIF - Italian Culinary Institute e pela Escola Alma, para onde sempre volta para atualizar os conhecimentos, como fará em abril próximo. Hoje como chef do Mistura (Contorno e Itapuã), onde comanda mais de 40 profissionais nas cozinhas, ela segue explorando sabores e ingredientes locais sempre ancorada na base da cozinha mediterrânea. Andréa Ribeiro está sempre buscando novos conhecimentos, valorizando a agricultura familiar e orgânica, o movimento slow food, os ingredientes locais e ancestrais. Não à toa coleciona prêmios como chef de cozinha.

Emanuele Nascimento ganhou o título de a Rainha do Cupim

EMANUELE NASCIMENTO - @chefemanuelenascimento

Com mais de 20 anos de profissão, a chef Emanuele Nascimento é cozinheira, assadora, açougueira e agora escritora. Com formação na cozinha francesa, atuou em grandes restaurantes, no Brasil e no exterior, além de ter se tornado educadora em escolas de nível superior de gastronomia. Desde 2011 passou a se dedicar ao universo das carnes, atuando em festivais de churrasco, fazendo consultorias e ministrando cursos de assados e açougue, onde ganhou o título de Rainha do Cupim. Até antes da pandemia comandou o restaurante Benedita, na Pituba, de onde saiu para se dedicar à formação de novos profissionais, especialmente no segmento de treinamento da desossa e assados. Recentemente lançou seu sexto livro, Os Segredos da Chef - Tudo Sobre Temperos, que ganha novo volume no segundo semestre ensinando tudo sobre assados.

Alemã radicada na Bahia Kafe Bassi comanda o Manga ao lado de Dante

KAFE BASSI - @kafe_bassi

Nascida em Ravensburg, no sul da Alemanha, Kafe Bassi é formada em gastronomia pela Kermss Schul de Munique e descende de uma família que tem uma charcutaria em uma fazenda na Alemanha. Ainda menina, já se interessava por caça e produção de embutidos. Depois de passar por restaurantes na Europa, chegou ao Brasil para integrar a equipe de Alex Atala, no DOM, em São Paulo, onde conheceu o baiano Dante, com que casou, teve dois filhos e juntos abriram o restaurante Manga, no Rio Vermelho em 2018. No ano passado, a casa ganhou, da respeitada publicação Prazeres da Mesa, o título de Melhor Restaurante do Nordeste. E passou a integrar a lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, pelo ranking da Exame Casual, da revista Exame, além de entrar para o Discovery 50 Best, roteiro internacional com dicas de turismo gastronômico do The World’s 50 Best.

Karine Poggio trocou os tribunais pela cozinha

KARINE POGGIO - @karinepoggio

Advogada de formação, Karine Poggio chegou a atuar uma década na área até concluir que cozinhar, receber, servir e ver as pessoas comendo era o que a realizava. Daí para se tornar cozinheira foi um pulo. Acionou as melhores lembranças de infância na cozinha da casa da avó, em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, e se lançou na profissão investindo no serviço de refeições saudáveis, o Marmitaria Gourmet. O negócio cresceu e ela, autodidata estudiosa, resolveu abrir seu primeiro restaurante, o Coentro, na Barra. Enquanto pilotava a cozinha, o marido Milton, cuidava do salão. Embora fosse um sucesso, o negócio pequeno não vingou por muito tempo, mas foi o começo do caminho sem volta para a gastronomia. De lá, passou pelas cozinhas do Healthy, do Coffeetown e do Bistrô das Artes, onde desenvolveu um trabalho autoral com a criação dos menus. Agora, Poggio se prepara para um novo desafio assumindo a cozinha do Wine Bar da Vinking Wine Concept, na Pituba, que será aberto ainda neste mês de março.

Lais Taraia está à frente da Casa Chálabi que abre unidade no Horto em abril

LAÍS TARAIA - @laistaraia

Nem bem completou 30 anos – fará no final deste mês – a paulistana de descendência síria Laís Taraia já tem currículo de veterana. Com formação profissional adquirida na região do Algarve, em Portugal, onde passou por restaurantes portugueses e italianos, a chef voltou ao Brasil já com a missão de criar o conceito e assumir a cozinha de insumos frescos do Botanikafé, na capital paulista, onde ficou por quatro anos. Tudo caminhava até receber o convite de Celso Vieira e Valeska Calasans para comandar o novo empreendimento do Grupo Pasta em Casa. Fez as malas e as arriou na Casa Chálabi, que atualmente funciona na calçada do prédio do Pasta em Casa, no Rio Vermelho. Foi lá que conseguiu juntar os conhecimentos culinários adquiridos com as receitas de família (dela e de Valeska, que tem origem libanesa) e a experiência com a cozinha do mediterrâneo. O sucesso da casa, que faz uma comida libano-mediterrânea, impulsionou a criação de uma unidade exclusiva para a marca que abrirá as portas em abril próximo, no Horto Florestal.

Leila Carreiro vai abrir mais um Dona Mariquita neste semestre

LEILA CARREIRO – @leilacarreiro

Soteropolitana, a chef Leila Carreiro é uma apaixonada pela cozinha patrimonial da Bahia. Há 17 anos comanda o restaurante Dona Mariquita, cujo cardápio resgata a cozinha de raiz, inclusive a comida servida nas feiras livres do interior do estado. Autodidata, a cozinheira pesquisa e resgata ingredientes e receitas da cozinha regional do Recôncavo baiano, denominada Patrimonial em virtude da memória afetiva, coletiva, ancestral de matrizes africana e indígena. O sucesso da casa, que fica na Rua do Meio, no Rio Vermelho, abriu caminho para uma nova unidade que deverá abrir as portas ainda neste semestre na região do Porto, na Cidade Baixa. Lá, Leila vai batizar o espaço como Dona Mariquita – Casa de Veraneio, cujo cardápio será focado no resgate de antigos pratos feitos à base de mariscos do litoral baiano.

Lisiane Arouca está entre as chefs mais premiadas do Brasil

LISIANE AROUCA - @lisianearouca

Nascida em Salvador, Lisiane Arouca começou a se interessar pelos doces ainda na infância. Nas férias em Ilhéus, enquanto seus primos e irmãos brincavam na rua, ela ficava na cozinha de suas tias confeiteiras. Cursou Belas Artes (UFBA), mas não demorou encontrar sua plataforma de manifestação artística: os bolos confeitados. Graduou em Gastronomia e fez o curso de chef de cozinha do Senac. Trabalhou em restaurantes como chef confeiteira, assinando cardápios de sobremesas, e foi sócia de uma empresa de confeitaria personalizada até abrir, em 2016, o hoje premiado Origem – 52º lugar na lista do Latin America’s 50 Best Restaurants – com o chef Fabrício Lemos, seu marido. Depois vieram o Ori, o Minibar Gem, o Omi e, mais recentemente, o Segreto Ristorantino. Em 2019, Lisiane Arouca foi eleita melhor chef-pâtissière do Brasil pela revista especializada Prazeres da Mesa e segue fazendo história no rol dos grandes da gastronomia brasileira.

Tereza Paim ajudou a colocar a Bahia no mapa da gastronomia mundial

TEREZA PAIM - @terezapaim

Conhecida como embaixadora da gastronomia baiana, Tereza Paim é uma das responsáveis por levar a cozinha da Bahia para o Brasil e o mundo. Com formação em cozinhas de restaurantes do Brasil e da Europa, ela comanda há 10 anos o Casa de Tereza, no Rio Vermelho, eleito pela revista EXAME um dos melhores restaurantes do Brasil, em 2022; além do Mesa de Tereza, nos Aeroportos de Salvador e Fortaleza; e, em parceria com a Ambev, a Casa Bohemia Salvador – Boteco da TêTê, inaugurado em maio de 2022. A chef conta ainda com uma marca própria de produtos premium artesanais, recheado por farofas, pimentas, cachaça, cocadas e temperos naturais, distribuídos pelo Brasil e que agora começam a ser exportados para outros países. Autora do livro de receitas Na Mesa da Baiana e co-autora de outros vários livros da cozinha brasileira, Tereza é colunista de gastronomia de rádio e revista, além de representante do Brasil na série Street Food América, da Netflix, episódio Brasil. Curadora dos festivais gastronômicos Tempero no Forte e Tempero Bahia, está sempre levando a Bahia para o Mundo, através de sua participação em importantes eventos gastronômicos nacionais e internacionais.