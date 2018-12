‘O tão esperado Verão chegou...’

Mais um Verão chegou e, com ele, mais turistas, geração de empregos e movimentação econômica. Em toda a Bahia, a previsão é que a alta temporada 2018/19 movimente R$ 6 bilhões. Somente em Salvador são esperados 3,7 milhões de turistas, número 8% maior que do ano passado.

Apesar do otimismo, sabemos que o Verão tem prazo para terminar... A verdade é que três meses no ano não garantem sustentabilidade aos hotéis. Dependemos de ocupação e diária média razoáveis no ano todo. A ocupação em Salvador subiu para 60% em 2018 através de atividades de diversos órgãos, mas ainda é um número muito aquém de saudáveis e necessários 80%. Com demanda ainda baixa e a superoferta de hotéis, são mais de 400 na capital, a diária média continua extremamente baixa, 45% mais baixa que há 5 anos se considerarmos a inflação. Não é sem motivo que mais de 30 hotéis fecharam na capital neste período e os demais empreendimentos encontram grande dificuldade em manter um programa mínimo de manutenção e renovação.

Para mudarmos essa triste realidade, precisamos gerar demanda turística para a cidade, através de centros de convenções, calendário de eventos o ano todo, aeroporto reformado e novas atrações para turistas.

Fator primordial para o sucesso de destinos como Las Vegas, Nova York, Orlando e Paris não são cassinos, Disney World, Times Square e Torre Eiffel, mas sim seus estruturados centros de convenções. Estes atraem feiras, eventos e seminários o ano todo, principalmente em meses de baixa temporada. A prefeitura de Salvador entregará seu Centro de Convenções em 2019 e o governo do estado tem planos para um novo centro em breve. Ambos beneficiarão a realidade de nosso turismo.

Precisamos também de um hub aéreo em Salvador, que é a maior cidade do Nordeste e capital do estado com maior PIB, a exemplo do que fizeram em Fortaleza, que hoje conta com 49 voos internacionais por semana, para destinos como Amsterdam, Paris, Lisboa, Madri, Miami, Orlando e Panamá. Estamos otimistas com a entrega do aeroporto reformado pela Vinci em 2019 e temos de ser agressivos na atração de novas rotas, principalmente internacionais.

Salvador tem potencial gigantesco para se transformar num grande centro de turismo mundial. Temos a maior baía de águas tropicais do mundo, o Centro Antigo, que é o maior centro arquitetônico colonial das Américas, e todos aspectos apaixonantes da cultura baiana como sua culinária singular, sincretismo religioso e riqueza artística e musical. Precisamos explorar melhor toda essa potencialidade e fazer da capital baiana o destino preferido de brasileiros e estrangeiros, colocando o turismo como atividade prioritária para Salvador e para a Bahia.

Antonio Mazzafera é fundador e CEO da Fera Hotéis