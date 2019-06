O terror Annabelle 3: De Volta Para Casa estreia nesta quinta (27) nos cinemas

Mais um capítulo do aterrorizante universo de Invocação do Mal chega hoje nas telonas. O spin-off Annabelle 3 traz de volta a assombração da boneca de porcelana, que desta vez é a responsável por animar outras figuras malignas guardadas no porão.

Tudo começa quando Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) viajam e deixam sua filha Judy (McKenna Grace) sob os cuidados da babá (Madison Iseman), que passam a correr perigo depois que os artefatos são despertados na sala secreta.

A direção do longa é de Gary Dauberman, que já fez participações nesse universo de terror como produtor e roteirista em Annabelle 2 (2017) e A Freira (2018), além do filme A Maldição da Chorona (2019) e em It A Coisa 2, que será lançado em setembro deste ano.



