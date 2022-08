O turista assassinado e a banalização da violência

Sem medo. Sem receio. Sem hesitação. Assim agiu o assassino do turista Victor Gutemberg Bezerra Ramos, de 29 anos, morto em um hotel de luxo no bairro de Itapuã na quinta-feira (25). Invadir um hotel, teoricamente um ambiente com seguranças, com dezenas de testemunhas, câmeras, seria uma ação à qual uma pessoa provavelmente não faria se tivesse medo de ser presa ou identificada. Aparentemente, perdeu-se esse receio de punição. Aparentemente, tirar uma vida à luz do dia, no meio de um hotel não é mais um problema para que usa da violência.

O turista foi alvo único de ao menos quatro disparos e, segundo apurou o CORREIO, o crime tem motivação ilegal. Conforme informações de testemunhas, a vítima estava acompanhada de um grupo com duas mulheres e seis homens - dois deles eram seguranças de Victor, devido ao suposto envolvimento com rinha de galos na Bahia. A polícia não confirmou se ele tem relação com crimes.

“Ele saía, comprava aqui, se divertia e ia para o hotel. Eles [Victor e amigos] são donos de rinha de galos [proibida por lei]. Aí discutiram a respeito de alguma dívida e houve o ocorrido”, afirmou um comerciante da região. Outra testemunha afirma ter visto Victor com os seguranças e o atirador, em momentos distintos. A pessoa, que preferiu não se identificar, informou que o criminoso foi ao hotel na véspera do assassinato e conseguiu, na quinta, entrar no resort pela mesma saída de acesso à praia usada para atirar no empresário. Victor era natural da cidade de Maranguape (CE), onde trabalhava no ramo de construção.

PF realiza operação contra empresários que cogitaram golpe

A Polícia Federal (PF) cumpriu na terça-feira (23) mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito empresários bolsonaristas. Os alvos são: Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu; Ivan Wrobel, da W3 Engenharia; José Isaac Peres, do grupo Multiplan; José Koury, dono do shopping Barra World; Luciano Hang, da rede de lojas Havan; Luiz André Tissot, da Sierra Móveis; Marco Aurélio Raymundo, da Mormaii; e Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa.

A operação foi aberta por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal federal (STF). A ordem foi expedida na sexta-feira (19), depois que o portal Metrópoles revelou mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp dos empresários.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, reclamou de não ter sido avisado da operação e foi rebatido por Moraes, que mostrou que a intimação foi mandada para a PGR. De acordo com o portal Jota, especializado em cobertura jurídica, os celulares apreendidos com os empresários trazem mensagens trocadas com Aras. Fontes do Ministério Público Federal (MPF) e do Supremo Tribunal Federal (STF), além da PF, dizem que as mensagens trazem críticas ao trabalho de Moraes, além de comentários sobre a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro. O teor exato das mensagens não foi divulgado.

Eleições entram em momento decisivo

Faltando pouco mais de um mês para as eleições de 2022, a busca pelos cargos no executivo e legislativo estaduais e federal entrou em um período importante. Começou na sexta-feira (26), a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para o primeiro turno. Durante a semana, o Jornal Nacional recebeu os quatro principais candidatos à presidência da República, gerando engajamento e debates também nas redes sociais.

Tragédia da Cavalo Marinho I completa cinco anos

A justiça segue sendo aguardada. O acidente com a lancha Cavalo Marinho I, que adernou quando fazia a travessia Salvador - Mar Grande com 116 passageiros e quatro tripulantes a bordo, completou cinco anos durante a semana. Ao todo, 19 pessoas morreram na tragédia e 54 sofreram lesões e ferimentos. Não houve sentença na esfera criminal, repartição do Ministério Público da Bahia (MP-BA) que envolve prisão, prestação de serviço e pagamento de cesta básica, por exemplo. As alegações finais já foram dadas, segundo o MP, e a Justiça aguarda apenas a sentença do juiz.

Salvador volta a ter voos diretos para a Espanha

A relação entre Bahia e Espanha ficará mais estreita a partir de dezembro. Salvador voltará a ter voos diretos para Madri, serão duas viagens semanais, às quartas e sextas-feiras. Até março de 2020, eram três viagens por semana, mas a companhia área responsável pelo trajeto suspendeu a operação por conta da pandemia. O anúncio foi feito pelo diretor da Air Europa para as Américas, Diego Garcia, em entrevista exclusiva ao CORREIO, na quarta-feira (24). Ele informou que a primeira viagem será em 21 de dezembro e que 55% dos assentos já foram comprados.

