O Último Amor de Casanova leva aos cinemas vida do escritor italiano

Vários filmes já levaram a história de Giacomo Giramolo Casanova ao cinema: aventureiro, libertino e conquistador, o personagem já foi retratado de várias maneiras, e ganhou mais uma nova em O Último Amor de Casanova, do cineasta francês Benoît Jacquot, que optou por um recorte mais específico, a partir do livro de memórias A História da Minha Vida, de Casanova.

O diretor explica que, mesmo havendo outros filmes sobre o bon-vivant, não foi um empecilho construir a narrativa, pois seu interesse pelo personagem surgiu na juventude, quando leu o livro. “Eu ainda não tinha vinte anos quando li e ele me interessou bastante. Eu gostei dessa liberdade, essa sinceridade, essa autenticidade, essa verdade. Casanova é um dos meus melhores amigos. Por isso, não me senti nem um pouco intimidado pelos filmes existentes, até porque Casanova é um tema inesgotável”.

O longa aborda o momento em que Casanova, ao chegar ao exílio em Londres, conhece a jovem cortesã Charpillon e apaixona-se por ela. Apesar dessa passagem acontecer no meio de sua vida, Jacquot explica o porquê do título. “Ela foi o primeiro e último amor dele. Antes disso, ele tinha tido amizades, cumplicidades, talvez até algumas relações amorosas, mas não um amor apaixonado”, diz.

O filme é protagonizado por Vincent Lindon e Stacy Martin. Sobre a escolha do elenco, o diretor conta que Lindon se apresentou ao papel quando soube que ele estava trabalhando na produção. “A princípio, eu não conseguia imaginar Vincent como Casanova, porque ele é francês, forte, com uma imagem viril e popular, ou seja, o oposto de Casanova. Eu demorei a perceber que a escolha daria certo”. Em relação à Stacy, ele explica que “precisava de uma atriz estrangeira que falasse francês fluentemente, o que reforçava a escolha dela entre todas as atrizes que cogitei. Ela se mostrou muito disponível, permeável a tudo que pudesse surgir durante as filmagens, e eu imediatamente pensei que ela seria ótima no papel”, completa.



