'O Velho', filme nacional sobre serial killer, chega às plataformas digitais

Está nas plataformas digitais o filme O Velho, do diretor Daniel Talento, que dirigiu o documentário Guitarra Baiana - A Voz do Carnaval (2016). Desta vez, na ficção, Daniel segue um caminho bem diferente: o filme conta a história da de um assassino em série (Luiz Guilherme) que, depois de confessar ter cometido mais de 45 assassinatos, dá a sua primeira entrevista, quando já tem quase 80 anos. O encarregado da reportagem é o jornalista Bob, interpretado por Junno Andrade.

O assassino revela que cometeu aqueles crimes porque, segundo ele, essas pessoas não contribuíam para a melhoria do planeta. Jornalista e entrevistado se aproximam, estabelecem uma relação quase de amizade e surge a pergunta: qualquer pessoa é capaz de matar?

O filme é livremente inspirado na peça de teatro homônima escrita por Márcio Alemão Delgado, que por sua vez, se inspirou no clássico filme O Silêncio dos Inocentes. Assim como o papel de Anthony Hopkins no filme, o assassino de Luiz Guilherme também tentará seduzir o jornalista durante a entrevista.

Elenco

Junno, além de ator, é também cantor e compositor. Ele é casado com a apresentadora Xuxa e já atuou em novelas como Boogie Oogie, na Globo, em que interpretou Amaury.

Luiz Guilherme começou em O Vigilante Rodoviário, aos 11 anos de idade. Depois, só voltou a trabalhar como ator em 1979, em A Ópera do Malandro. Participou de novelas em quase todas as emissoras brasileiras e esteve em novelas como Kubanacan e A Lua me Disse, da Globo.

O filme está disponível no Looke, NOW, Vivo Play, Microsoft, Google Play, YouTube Filmes e iTunes.