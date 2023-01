O verão dos verões: trade turístico projeta ocupação hoteleira acima de 70% até março

O ano de 2023 mal começou e a estudante Irla Lima, 27 anos, só pensa em uma coisa: vir à Salvador no fim do mês e ir ao show da Timbalada, curtir outras festas e as praias da capital baiana na melhor estação do ano. "Quero ir, conhecer tudo, curtir as festas e, se der sorte, ainda achar Compadre Washington para tietar. A Timbalada quero ver, principalmente, por causa do filme Ó Paí, Ó!. Enfim, quero viver Salvador e as coisas que ela tem", afirma ela, que mora em Itapetinga, no sudoeste da Bahia.

Se for pela programação de Salvador, Irla tem tudo para realizar seus desejo. Isso porque tem ensaio de verão de segunda à domingo e ingressos esgotados. Do pagode de Xanddy Harmonia, ao Cortejo Afro, passando pelo baile da Santinha de Leo Santana, Margareth Menezes, até chegar ao tradicional ensaio da Timbalada, no Candeal. Nem Anitta resistiu e decidiu marcar presença por aqui também e somar sua temporada de ensaios ao calendário de festas. Lavagem do Bonfim chegando, Iemanjá, Carnaval. Já pode começar a contar os dias. É oficial. A alta temporada na Bahia está mais que aquecida.

Quem comemora toda essa movimentação que toma conta da cidade é toda a cadeia de serviços. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), no cenário mais otimista, a estimativa é de que a capital receba 3,4 milhões de turistas – montante superior ao verão de 2022 – alcançando assim, um percentual de crescimento de 16%.

Ainda de acordo com a Secult, a taxa média de ocupação hoteleira já chega a 70,43%, com a geração de uma receita turística de R$ 5,1 bilhões. Andrea Mendonça, titular da secretaria, diz que Salvador vai receber o resultado de uma série de investimentos municipais feitos para atrair os turistas para a cidade ao longo do verão.

"A Prefeitura não parou de investir nas ações de promoção do destino e também na requalificação da cidade e, graças a esses investimentos, os resultados recentes têm apresentado uma tendência de crescimento e vem mostrando cenários positivos constantes", fala.

Ainda de acordo com ela, os números positivos no montante de turistas desembarcando por aqui dão continuidade a uma tendência que já se apresentava no fim do ano passado.

"O fluxo de turistas no terceiro trimestre de 2022 fechou o período com uma variação de 22% acima na comparação com o mesmo período de 2021, sendo ainda cerca de 4% superior ao segundo trimestre (abril a junho de 2022)”, completa a titular da Secult, otimista com os próximos meses.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), Luciano Lopes, concorda e acrescenta que a alta temporada desse ano é capaz, inclusive, de consolidar o processo de retomada do pós-pandemia. “Esse bom início do verão e a expectativa de 70% de ocupação já coloca a retomada no patamar de antes da pandemia, consolidando esse retorno. Estamos preparados para receber o turista que chega na cidade da melhor forma possível”.

Ainda segundo Lopes, o turista vem em busca de algo que vai além de serviços. “A pandemia deixou o turista muito mais focado em buscar experiência. Ele não quer vir só para ficar em um quarto de hotel. Por isso, a cidade tem que ter realmente uma oferta muito grande e diversificada de produtos, principalmente, para a que possamos vencer a barreira do alto preço das passagens áreas, um grande gargalo que temos. O verão só não ser melhor por conta do valor das passagens”, opina.

Reação em cadeia

O otimismo é ainda maior para a Federação de Turismo e Hospitalidade do Estado da Bahia (Fetur). A entidade estima uma ocupação de 80%, conforme destaca o presidente Silvio Pessoa. “No réveillon, nós tivemos mais de 90% de ocupação. Janeiro, calculamos em 80% a nossa ocupação e até fevereiro, nós teremos um movimento grande na cidade. Estamos quase atingindo os níveis de pré-pandemia. Bares e restaurantes na linha turística – que vem de Itapuã até o Pelourinho – estão lotados. O que precisamos é preço de passagens áreas mais baratas que continuam caríssimas e também de mais divulgação da cidade”.

Sobre o perfil dos viajantes, Silvio Pessoa aponta que quase metade (50%) são do interior do estado. Os outros 45% de brasileiros e 5% de estrangeiros. “Nós temos que ter excelência no atendimento e qualidade. Os hotéis estão contratando, contrataram, pelo menos, 10% da mão de obra efetiva para atender na alta estação. Os bares e restaurantes já aumentaram o faturamento em 30% “, complementa.

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Bahia (Abrasel-BA), Leandro Menezes pondera que o setor de bares e restaurantes é muito diversificado. Por isso, os impactos são variados, de acordo com a operação e o tipo de negócio.

"Temos, de maneira geral, um incremento de vendas durante os feriados em bares e restaurantes turísticos. [...] Temos também nos feriados uma data muito importante para as barracas de praia, das mais simples as mais estruturadas. Outros que aproveitam o período são os restaurantes de Shopping", explica.

Para a vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (Abav-BA), Angela Carvalho, outro incremento vem com os cruzeiros. “A expectativa é grande de retomada do turismo pós-pandemia e a movimentação está boa, inclusive, com o retorno dos navios de cruzeiros que trazem um grande número de turistas à cidade. A cidade está bonita e com condição de oferecer ao turista experiências históricas, culturais e gastronômicas”.

No entanto, Angela reforça a necessidade de uma atenção maior para a segurança. “Depois da virada temos a Lavagem do Bonfim e o Carnaval. E os ensaios! É isso que o turista quer ver. O que não vê em nenhum outro lugar. Porém, ainda precisamos ter uma cidade onde o turista se sinta seguro. O poder público mais para a falta de segurança, sobretudo, no Centro Histórico. Quem chega leva uma péssima imagem e passam isso para seus amigos e familiares. Esses comentários negativos terminam impactando na venda do destino Salvador para a próxima temporada”.

Destino Bahia

Gabriel Fernandes, 31, é de Belo Horizonte, e voltou a viajar depois de um tempo sem fazer turismo por conta da pandemia. Mesmo ciente dos problemas de segurança, fez questão de fazer da Bahia o primeiro destino de 2023.

"Isso de roubo e furto tem em todo lugar. Não que esteja tudo bem, mas a gente toma cuidado para poder vir. Salvador e o Litoral Norte são sempre um destino pra mim. Vim logo em janeiro porque, no Carnaval, os preços ficam mais salgados e não cabem no meu bolso", fala ele.

De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) até março, são esperados 6,2 milhões de turistas que devem injetar R$ 9 bilhões na Bahia. O número de visitantes deve superar a marca do verão de 2019, quando foram recebidos seis milhões de pessoas, antes da pandemia de Covid-19.

Se todos tiverem o mesmo carinho que a carioca Lívia Silva tem pelo estado, a previsão tem tudo para ser certeira. "Aqui [Salvador] e Morro de São Paulo são destinos certos pra mim. Amo a Bahia e gosto demais das paisagens naturais daqui. Fora as festas desse verão que são maravilhosas. Segundo mesmo tem ensaio do Harmonia na Fonte Nova e vou estar lá", completa.