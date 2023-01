O verdadeiro empoderamento

Após quatro anos, chegou ao fim o mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro. As últimas pesquisas de avaliação do governo recém-findado apontam uma divisão do país, semelhante à observada no último dia 30 de outubro, data da realização do segundo turno da eleição que culminou com a conquista de um terceiro mandato para Luís Inácio Lula da Silva, obtida com uma vantagem inferior a dois pontos percentuais.

À medida que as eleições se aproximavam, as pesquisas registraram uma tendência de crescimento nas avaliações positivas, coincidindo com aumento das intenções de voto para o presidente em exercício. Certamente, as medidas aprovadas no pacote eleitoral impactaram a população mais carente e alguns grupos profissionais, como motoristas de aplicativos e caminhoneiros. No entanto, é necessário reconhecer que uma avaliação positiva ou negativa para o governo Bolsonaro é decorrente de razões muito distintas.

Alguns setores e grupos sentiram-se positivamente afetados por algumas das decisões e ações do último mandatário. Muitos empresários veem como favorável a interrupção do aumento real do salário mínimo. Madeireiros, garimpeiros e até algumas organizações ligadas à construção civil enxergaram com bons olhos a perda da capacidade de fiscalização ambiental do Estado que favoreceu o exercício das suas atividades.

Aqueles que se guiam por uma visão mais liberal da economia, com menor participação do Estado, atribuem caráter positivo a medidas como a reforma da previdência e o congelamento do salário dos funcionários públicos, ambas redutoras dos gastos públicos.

Há, no entanto, diversas ações e resultados desejados que são de interesse compartilhado, interessando à grande maioria dos brasileiros, independentemente de ideologia ou classe social. É consensual o apoio à melhoria da educação, do acesso à saúde, da capacidade científica, tecnológica e inovativa, assim como do desempenho geral da economia. No entanto, seja pela menor tangibilidade, seja pela falta de critérios objetivos, estes aspectos são frequentemente subvalorizados como critério decisório para avaliação de um governo e, por conseguinte, para subsidiar a decisão de manter ou trocar um governante em mandato.

É sabido o papel da desinformação e das notícias falsas nos últimos pleitos. A formação de critérios universais, consensuados, aprovados e assimilados pela população para a aferição da qualidade de um governo permitiriam, certamente, uma requalificação do processo decisório. Se, no primeiro mandato do presidente Lula, o Brasil, a partir do portal da transparência, adquiriu a possibilidade de acompanhar com mais clareza os gastos públicos, é chegada a hora de empoderar a população, tornando cada brasileiro, antes de eleitor, um potencial avaliador dos rumos do país. A criação e divulgação de uma cesta de indicadores que sejam proxys robustas dos resultados gerais das administrações nas mais diversas áreas e que deem conta de avaliar conjunta e complementarmente resultados presentes e a construção de futuro para o país está entre as necessidades mais imperativas. A verdadeira transparência vai além de tornar as informações acessíveis ao povo, não prescindindo da formação desse povo para interpretar e avaliar satisfatoriamente aquilo que lhe é informado.

Horacio Nelson Hastenreiter Filho é professor associado da Escola de Administração da UFBA