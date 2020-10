O vestido glamouroso se transforma em uma produção urbana

Sabe aquele vestido de festa guardado no armário por tanto tempo por conta da pandemia? Hora de mostrar que com criatividade ele pode - sim - ser aquela peça versátil e ganhar as ruas, fazendo parte de produções urbanas e bem descoladas. Até porque esse tipo de mercadoria geralmente custa mais caro, então é preciso fazer valer cada tostão empregado. Neste editorial, até o vestido de noiva sai para passear e se transforma em uma saia bem fashionista com aquele truque de stylist. Quem adora uma versão de vestido longo e glamouroso vai ver a metamorfose em torno da peça. Depois dessas experimentações fashion, a última coisa que você irá precisar é de uma festa para colocar a roupa para jogo.

Fotos Renato Sanatana (@renatosantanasantos) Modelo Lliz Paixao @lizandra_paixao Agencia: Mode on @_mode.on_ Fotos: Vinícius Moreira @vinicius_vm Make Vitoria Vieira @vitoriavieiraup Produção de Moda Leo Amaral @leo_amaral e Paula Magalhães @paulamagalhaes1 Locação Studio Petry @studiopetry

FORA DO ALTAR

Nada de usar o vestido de noiva só para casar. Com truques certeiros, a peça se reinventa totalmente. O busto requintado é sobreposto com um top de onça e a pochete garante aquela bossa fashionista. A ideia é um visu inspirado em Carrie Bradshaw, personagem da da série Sex and The City, dos anos 90. O interessante é que você não precisa mexer nas estruturas do vestido para transformá-lo. Sendo assim, depois de guardado novamente, vai te lembrar dos bons momentos vividos.

MIX URBANO

Um vestido longo e com brilho, todo mundo tem no guarda-roupa. Mas ele pode ser mais que um simples vestido que você usa para uma festa requintada. A ideia é investir em acessórios mais pesados - como esse cinto e o coturno - e, assim, reinventar o glamour que sai de cena em prol de uma estética mais urbana. Presta atenção na blusa de telinha usada por baixo. Ela é capaz de dar aquela pitada fashionista na produção.

BRILHO CASUAL

Um vestido de paetês já é sinônimo de festa, mas ele migra com facilidade para o dia a dia. A regra de que brilho para o dia é demais, não vale mais. A dica é apostar em elementos casuais para compor, como um colete jeans, tênis ou botinhas. O cinto largo metalizado injeta criatividade misturando os tons de brilhos, mas poderia ser um de couro preto com fivela pesada de metal. O colar prata mais grosso finaliza a produção.