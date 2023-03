OAB-BA realiza edição especial para mulheres do projeto OAB de Portas Abertas

A OAB da Bahia realizará, nesta quarta-feira (29), a uma edição especial do Mês da Mulher do projeto OAB de Portas Abertas. A iniciativa, que normalmente é aberta ao público geral para prestar esclarecimentos jurídicos básicos sobre temas variados, nesta quarta terá enfoque em questões de relevância e mais vivenciadas pelas mulheres. Os balcões de atendimento do projeto serão instalados na sede da seccional, na Piedade.

Dentre as informações que poderão ser obtidas pelas mulheres estão o processo para solicitar medida protetiva, no caso de mulheres vítimas de violência; conhecimento sobre direitos trabalhistas; como dar entrada no pedido de aposentadoria, dentre outros. A ação funcionará como encerramento das atividades do Mês da Mulher.

“O projeto OAB de portas abertas é uma atividade especialmente voltada para o atendimento à população em geral, para passarmos informações básicas sobre os mais variados temas jurídicos. No mês da mulher, esse projeto contará com uma edição especial, todavia a ideia é elaborarmos inúmeras outras edições temáticas, sempre aproximando a OAB da sociedade. As demandas sociais são inúmeras, mas sabemos que a informação é sempre a primeira arma de defesa que temos”, disse a presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB-BA, Daniela Portugal.