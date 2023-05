Objeto não identificado cai do céu e atinge carro em SP: 'Estava fervendo'

Um objeto cilíndrico de metal caiu do "céu" e atingiu um carro em Santos, no litoral paulista. O artefato, que estava em uma alta temperatura, amassou o carro e disparou o alarme.

Em entrevista ao g1, Marcel de Camargo, proprietário do veículo, afirmou que estava em casa quando escutou um barulho semelhante a uma explosão. "Eu estava comendo com a minha esposa dentro de casa e escutamos um estrondo muito forte. Na sequência, o alarme do carro disparou", relata.

Marcel chegou a pensar que tratava-se de um assalto. No entanto, ao ver que não tinha movimentação na rua, ele foi até a garagem para entender o porquê do alarme ter disparado.

"Quando eu olhei na garagem vi o teto do meu carro amassado e um pouco fundo. Achei que alguém pudesse ter jogado algo pelo lado de fora, mas acabei observando o desenho de um círculo marcado e, no mesmo momento, conclui que a peça deve ter caído do céu", afirma.

Ainda de acordo com o bancário, o metal estava caído no chão, ainda extremamente quente. "Não dava para encostar com a mão. Ainda bem que não pegou na cabeça de ninguém, pois poderia ser fatal. Mas isso não aconteceu e estamos bem", diz.

Ainda não se sabe a causa da queda e nem do que se trata o objeto misterioso."Ninguém conseguiu me explicar, então eu estou tentando ver como vou resolver o prejuízo e a quem recorrer", finaliza.