Obra da Coelba altera trânsito em Cajazeiras neste domingo

Uma obra na rede elétrica da Coelba em Cajazeiras vai modificar o trânsito na região neste domingo (2). A obra vai aumentar a capacidade do fornecimento de energia elétrica para o bairro e localidades vizinhas. Cinco noves postes e três alimentadores serão instalados.

Sensores inteligentes e religadores automatizados também serão instalados, permitindo manobras remotas em casos de interrupção de energia - trabalho que poderá ser feito diretamente do Centro de Operações da Coelba. Com a recomposição automática do sistema, o fornecimento é restaurado em um tempo menor, que pode ser de apenas alguns segundos.

Por conta da obra, um trecho da Rua Deputado Herculano Menezes, em Cajazeiras V, ficará bloqueado, entre a rotatória e a esquina com a rua Dep. José Amado, de 8h às 11h.

A obra faz parte de um projeto de ampliação e manutenção da rede elétrica do bairro.