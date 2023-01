Obra de Mário Cravo Júnior que pegou fogo no Comércio será reinaugurada na quarta (11)

Quatro anos após ser consumido por um incêndio, o Monumento à Cidade do Salvador, também conhecido como Fonte da Rampa do Mercado, de Mário Cravo Júnior, volta à Praça Cairu, no Comércio, após ser completamente recuperado pela Prefeitura.



No local, além da icônica obra, também será inaugurada outra peça artística: um monumento em memória às vítimas da Covid-19 e em homenagem aos profissionais de saúde na capital baiana.



A entrega dos equipamentos acontecerá na Praça Cairu nesta quarta-feira (11), às 17h, com as presenças do prefeito Bruno Reis e demais autoridades municipais.



O Monumento à Cidade, também chamado de Fonte da Rampa do Mercado, foi reproduzido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal) com fidelidade ao projeto anterior, de Mário Cravo Júnior, artista plástico falecido em 2018.



Já o monumento em memória às vítimas da Covid-19 e em homenagem aos profissionais de saúde foi encomendado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e produzida pelo artista plástico Tatti Moreno, que nos deixou em 2022.

Leia mais em Alô Alô Bahia