Obra em rede de esgoto na Avenida Paulo VI deixa trânsito lento

A manhã de quinta-feira (23) começou com trânsito lento na Avenida Paulo VI, na Pituba, devido a um rompimento de uma rede de esgoto próximo ao Colégio Militar. Funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) iniciaram o reparo da tubulação ainda na quarta-feira (22), mas, por conta da chuva, uma cratera se formou no local. Parte da via precisou ser interditada e um congestionamento se formou pelo bairro.

Uma equipe da Superitendencia de Trânsito do Salvador (Transalvador) esteve no local para organizar o fluxo de veículos e orientar sobre o desvio pelas ruas Rubem Berta e dos Maçons.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Acompanhando a movimentação, o caseiro Renilson Carvalho, 39 anos, afirmou que o rompimento começou na madrugada de quarta-feira, mas que o reparo só foi iniciado durante a noite. "Esse buraco está aberto aí desde a madrugada de terça para quarta. As pessoas descem e vêm andando para evitar o engarrafamento. Desde que esse buraco surgiu, o trânsito ficou maluco por aqui. A Embasa só chegou de noite para consertar", contou.

Em nota, a Embasa informa que concluiu, na madrugada de hoje os reparos em rede de esgoto na Av. Paulo VI, na Pituba, que havia sofrido rompimento ontem. O trecho da intervenção foi aterrado e coberto com solo brita.

A empresa informou ainda que o trânsito de veículos será liberado até o final o final da manhã. "A Embasa está aguardando a melhoria nas condições climáticas para concluir a repavimentação asfáltica", diz a nota divulgada pela empresa.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier