Obra emergencial interdita trânsito no dois sentidos da Av. Paulo VI

Por conta de uma obra emergencial da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), o trânsito na Av. Paulo VI, no bairro da Pituba, foi totalmente bloqueado nos dois sentidos na manhã deste domingo (9).



A interdição acontece no trecho entre a rua Território de Guaporé e a Panificadora Super Pão. De acordo com a Prefeitura, no momento, não há previsão de liberação do tráfego de veículos no local.

Os condutores que estiverem no sentido orla deverão seguir pela Rua das Rosas, passar pela Rua dos Marçons de onde podem chegar na Av. Magalhães Neto. No sentido contrário, motoristas com destino ao Caminho das Árvores deverão desviar pela Rua Território do Guaporé, chegar na Av. ACM e seguir para o Itaigara. Agentes de trânsito e transporte estão na Av. Paulo VI orientando condutores, pedestres e passageiros.