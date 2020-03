Obras da Avenida Sete e Praça Castro Alves mudam trânsito

A Prefeitura de Salvador fez algumas intervenções no trânsito que impactam no fluxo entre a Avenida Sete e Praça Castro Alves, para dar continuidade às obras de requalificação no perímetro, que foram interrompidas para o Carnaval.

A primeira mudança foi no trecho do Relógio de São Pedro à Igreja de São Bento, onde ocorrem serviços de execução de vala técnica e redes de esgoto e água. Por isso, é necessário o isolamento do local de intervenção e, consequentemente, o estreitamento de faixas.

A penas uma faixa estará completamente liberada neste ponto. Ao longo da avenida, a situação é normalizada.

Alteração nesta sexta - Outra alteração acontecerá na Praça Castro Alves, que terá parte da pista interditada a partir desta sexta-feira (6) para abertura de vala técnica e implantação de nova pavimentação em paralelepípedo.

O isolamento será feito nas duas faixas que saem da Avenida Sete no sentido Praça da Sé, entre o Edifício Sulacap e a Fundação Gregório de Matos (FGM). Com isso, as faixas que tem sentido Campo Grande passarão a funcionar em sentido duplo de tráfego.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não há previsão para interdição total da via em nenhum dos pontos. Todavia, caso seja necessário em algum momento, a população será comunicada com antecedência.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) informa que o prazo para término da obra é maio de 2020. O trecho da Casa D’Itália até o Relógio de São Pedro já teve a infraestrutura concluída antes do Carnaval.

A via passa por obras de requalificação que envolvem várias intervenções urbanísticas, a exemplo de alargamento dos passeios, drenagem, troca do asfalto, colocação de mobiliário urbano e nova iluminação em LED.



Revitalização - O trecho contemplado pela requalificação da Avenida Sete de Setembro começa na Casa D´Itália e segue até a Praça Castro Alves, cumprindo cerca de 1,2 quilômetro. As obras têm investimento de aproximadamente R$ 20 milhões. Os recursos são provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

O projeto de requalificação da Avenida Sete e da Praça Castro Alves foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), e está sendo executado pelo Consórcio Nova Avenida Sete, formado pelas empresas Metro Engenharia e Consultoria Ltda. e Construtora BSM Ltda.