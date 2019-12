Obras do BRT provocam mudanças para pedestres e ambulantes na Praça Nilton Rique

A partir desta quinta-feira (5), os ambulantes lque atuam na Praça Newton Rique, na região do Shopping da Bahia, serão retirados do centro do equipamento e transferidos para o entorno, onde um calçadão é construído pelo consórcio responsável pela implantação dos corredores exclusivos do BRT. A retirada dos ambulantes foi negociada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

"Dialogamos com esses trabalhadores, que entenderam a necessidade da intervenção. Além disso, eles não serão prejudicados com as vendas de Natal, já que continuarão atuando em uma área próxima de onde estão atualmente", declarou o titular da Semop, Felipe Lucas.

A praça já recebeu tapumes e pedestres que costumam caminhar pela região terão a opção de passar pela área em volta. A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa ainda que, a partir de janeiro, haverá outras interdições envolvendo, inclusive, mudanças no itinerário de algumas linhas de ônibus, o que será comunicado com antecedência à população.

O primeiro trecho das obras do BRT possui 2,9km de extensão e contempla a região do Parque da Cidade até as imediações do Shopping da Bahia, onde haverá integração com o metrô. As obras serão finalizadas, em sua totalidade, no final de 2020.