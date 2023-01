Obras sagradas da Catedral Basílica de Salvador são restauradas

Durante dois anos, uma equipe de artistas se dedicou ao trabalho de restauração de obras sagradas com séculos de história, abrigadas na capital baiana, dentro da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus. Agora, a coleção de 16 quadros que retrata os principais mistérios da história de Nossa Senhora, mãe de Jesus, além de preservada, tem o mesmo vislumbre do século XVII, quando foi produzida.

Entre os quadros de pintura a óleo sobre cobre, a mãe de Jesus é registrada durante sua coroação como rainha dos céus. Um momento de valor inestimável para a religião católica, como destaca o cônego da Catedral, José Abel Pinheiro. “São quadros únicos no Brasil e de uma preciosidade, riqueza e fineza artístico-cultural surpreendente”, descreveu.

Graças à primeira etapa das obras de restauro dos bens artísticos do templo, esse e outros objetos sagrados e de origem italiana ganharam seu vigor de volta e foram apresentados durante um evento realizado nesta sexta (27), na sala de eucaristia da Catedral Basílica. Na plateia, prestigiando o momento, estavam a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, o superintendente do Iphan na Bahia, Bruno Tavares, e o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello.

“É um orgulho para nós, baianos e baianas, podermos contar com uma sacristia desta magnitude, com obras tão encantadoras. Simbolicamente, esse restauro nos dá força e orgulho”, celebrou a vice-prefeita.

O Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha também estava entre os convidados de honra. Ao celebrar a renovação de parte da história da igreja, ele destacou a importância da iniciativa para a tradição de contemplar a beleza artística presente nas obras e, ao mesmo tempo, o amor de Deus na delicadeza de cada traço.

Autoridades religiosas e políticas compareceram ao evento (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

“[Importante] aprender e reaprender a história de vida de Maria, do próprio Senhor Jesus e do que passaram no caminho para garantir a nossa salvação. Nós precisamos valorizá-la cada vez mais. Temos o desafio de conservar e continuar restaurando o patrimônio físico, histórico, cultural e artístico da nossa história, contando, em primeiro lugar, com a graça de Deus”, destacou Dom Sergio.

Tudo isso pode ser visto nos dois armários com gavetas, os chamados alcazes, onde são guardadas as roupas usadas pelos religiosos. Também do século XVII, eles são esculpidos em madeira, com detalhes em ouro e marfim e uma moldura de ponta a ponta na parte de trás. Nela, cada divisão emoldura um quadro da coleção que conta a história de Nossa Senhora. Ambos foram restaurados.

Coleção de quadros retrata os principais mistérios da história de Nossa Senhora (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

Além deles, um altar em mármore de origem toscana e uma tela do século XVII, que está no centro desse altar, foram renovados, assim como parte dos azulejos atrás dos arcazes. “Essas obras carregam uma importância que atravessa gerações, mas ainda não é uma vitória completa. Na segunda fase, teremos todo esse espaço renovado”, contou Gianmario Fenadri, responsável por comandar a equipe de restauração das peças da Catedral.

As peças ficam dentro da sala da sacristia da Catedral Basílica, local onde os líderes religiosos e servidores do altar se preparam antes do início de cada missa. Nela, além dos objetos já restaurados, também estão uma coleção de quadros que registram momentos importantes de Jesus Cristo na Terra e azulejos antigos que revestem todas as paredes do espaço. Estes e todos os outros materiais que preservam a história da religião serão restaurados na segunda etapa, prevista para iniciar após o Carnaval.

Cursos, aulas de história e pesquisas sobre a origem das obras também fizeram parte da primeira etapa. Para isto, a administração da Catedral contou com o apoio de três empresas baianas: a Global Participações em Energia, a Rede de Postos Kalilândia e a Concreta Engenharia Ltda, que arcaram com 90% do valor. Para arcar com os 10% restantes, a igreja espera um novo patrocínio.

Já gratos pela conclusão de uma parte, o cônego da Catedral, José Abel Pinheiro, representando toda a equipe do templo, presenteou os líderes das empresas patrocinadoras com réplicas dos quadros da coleção de Maria. Por fim, Dom Sergio deu sua benção aos convidados, antes de encerrar a cerimônia.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo