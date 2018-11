Obras Sociais Irmã Dulce recebem R$ 100 mil de doação do Atakarejo

R$ 100 mil. Esse foi o valor que a rede de supermercados Atakarejo doou para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). A doação é resultado da ação da rede que desde setembro vem arrecadando moedas para serem entregues em instituições carentes de Salvador através da entrega dos centavos de troco dos clientes. A primeira entidade contemplada foi as Osid que recebeu R$100 mil em apenas dois meses após o início da campanha de arrecadação.

O valor arrecadado será utilizado para ajudar na conclusão da construção de uma nova unidade para atender a pacientes com câncer. "Quando cada um faz um pouco, o pouco de muitos se soma. O troco solidário pode parecer para quem doa muito insignificante, mas a gente está vendo com essa doação de hoje o quanto faz a diferença”, afirma a superintendente da Osid, Maria Rita Pontes.

O empresário Teobaldo Costa, proprietário da rede de supermercados Atakarejo, explica que a campanha conta com a ajuda de todos os clientes. “Fazendo sua compra no Atakarejo, cada moeda doada é aplicada em uma conta até formar um valor significativo, que depois é doado de uma forma justa e honesta para cada instituição escolhida”.

A campanha ‘Troco Solidário’ começou pelas Osid, mas, segundo a rede de supermercados, outras instituições a exemplo do Hospital Martagão Gesteira irão receber as próximas doações.

A rede baiana Atakadão Atakarejo conta atualmente com 12 lojas, sendo 11 em Salvador - nos bairros do Iguatemi, Calçada, Caminho de Areia, Baixa do Fiscal, Cabula, Piatã, Amaralina, Boca do Rio, São Cristóvão, Castelo Branco e Pernambués, e uma unidade no município de Lauro de Freitas.

As Obras Sociais Irmã Dulce abrigam hoje um dos maiores complexos de saúde com atendimento 100% gratuito do Brasil, com mais de 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), entre idosos, pessoas com deficiência, pacientes sociais, crianças e adolescentes em situação de risco social, dependentes de substâncias psicoativas e pessoas em situação de rua.