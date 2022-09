"Obrigado por tornarem minha vida tão linda!", diz Milton Nascimento ao público

Milton Nascimento nunca escondeu a importância de Elis Regina para a sua carreira e mesmo para sua vida pessoal. E foi à cantora gaúcha, dona de uma das maiores vozes do país, que Bituca dedicou o início de seu show nesta sexta-feira (9), na Concha Acústica, em Salvador.

"Essas três músicas que cantei foram gravadas pelo grande amor da minha vida: Elis Regina", disse, depois de cantar Ponta de Areia, Canção do Sal e Morro Velho.

O que se viu daí em diante foi um passeio pela história de um dos maiores compositores e intérpretes da MPB, autor - ou, ao menos, coautor - de clássicos como Cio da Terra, Fé Cega Faca Amolada e Bola de Meia Bola de Gude, todas incluídas no show apresentado nesta sexta e que marca a despedida de Milton dos palcos, depois de 60 anos de carreira e aos 80 anos de idade. Mas ele já disse que continuará compondo e gravando, para alívio dos fãs.

Sentado durante toda a apresentação, o cantor mostrou que não precisa de nada além de sua voz para atrair a participação e atenção do público. É bem verdade que há claros sinais de que ele perdeu parte de sua potência vocal, mas em vários momentos, era possível reconhecer a voz que conquistou o país com Travessia, em 1967.

Carmelito Lopes e o filho Joaquim, de 10 anos, foram curtir juntos o show (Foto: Roberto Midlej)

As músicas foram apresentadas praticamente em ordem cronológica e o bloco dedicado ao álbum Clube da Esquina (1972) rendeu alguns dos momentos mais emocionantes da noite. O disco foi recentemente apontado como o melhor da história brasileira numa eleição que envolveu cerca de 150 especialistas.

"Não poderia deixar de celebrar isso neste show", disse o compositor, que emplacou em sequência canções do álbum, como Cais, San Vicente e Cravo e Canela.

Mas foi o refrão de Para Lennon e McCartney (1970) que mobilizou o público, que pela primeira vez se juntou para cantar: "Eu sou da América do Sul/ Eu sei, vocês não vão saber". Em seguida, os fãs se juntaram para gritar "Bituca! Bituca! Bituca", em referência ao apelido de Milton. Foi aí que entrou a cantora Simone, convidada especial na apresentação em Salvador para cantar Nada Será Como Antes. "Vou chamar minha amiga Simoníssima", anunciou o cantor.

Fãs

Na plateia, um dos que aguardavam com mais ansiedade o início do show era o professor de música Carmelito Lopes, de 46 anos:

"Entrei no site para comprar os ingressos assim que começaram a vender e enfrentei uma fila de duas mil pessoas. Mas não tinha como perder".

E Carmelito estava acompanhado de toda a família: esposa, filho, sogro, sogra, tia...

"Ouvir música é o dever de casa de meu filho", disse ele, referindo-se a Joaquim, de 10 anos, que estava na Concha e já acompanhou os pais em shows de Gilberto Gil e Caetano Veloso. E também vai a Chico Buarque. Joaquim já segue os passos de Carmelito: é baterista e na escola apresentou um trabalho com a canção Maria Maria, mais um clássico de Milton. A tarefa era sobre a luta de mulheres por direitos civis.

Público na Concha (Foto: Paula Fróes/ Correio)

O sociólogo Glauber Piva, paulista de 50 anos, disse que Milton é um símbolo de sua formação política e cultural. "Já estou ouvindo a playlist do show há alguns dias, para me preparar", disse o fã, que se preparava para ver seu ídolo no palco pela quarta vez.

E foi a fãs como Glauber e Carmelito que Milton agradeceu: "Obrigado por tornarem minha vida tão linda!". Mas é o Brasil, claro, que precisa agradecer a Bituca, por tudo que ele fez pela cultura nacional.