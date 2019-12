Ocupado por sem-teto, fornecimento de energia no antigo Couto Maia é suspenso

Mais de cem famílias que ocupavam desde o dia 30 de novembro o prédio do antigo hospital Couto Maia, no bairro de Monte serrat, ficaram sem energia elétrica nesta quarta-feira (11).

A Coelba informou, em nota, que por solicitação da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) suspendeu, na manhã desta quarta-feira (11), o fornecimento de energia do antigo hospital. " A solicitação do desligamento pelo titular da unidade consumidora está prevista na Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)", disse a companhia.

(Foto: Leitor CORREIO)

As faixas penduradas no prédio do antigo Hospital, que está abandonado há dois anos, atribuem a invasão ao Movimento de Luta, nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Também nessas faixas, os militantes batizam a ocupação de 'Maria Felipa de Oliveira'. Em nota divulgada na página do Facebook do Movimento, os manifestantes se apresentam como Ocupação Maria Felipa de Oliveira, em homenagem a mulher negra que liderou a expulsão total das tropas portuguesas da Bahia em 1823.

