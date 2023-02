Oeste da Bahia registra terremoto de 3.5º na Escala Richter

Moradores das cidades de São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória, no Oeste da Bahia, sentiram um tremor de terra nesta segunda-feira (27). O sismo atingiu 3.5º na Escala Richter, informa o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis).

O abalo aconteceu por volta das 19h30. Na hora, os diversos moradores relataram um forte barulho, similar a um trovão. Pouco depois, a terra tremeu.

Já neste sábado, uma outra atividade sísmica foi sentida em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, registrando 2.1º na Escala Richter.

Não há informações sobre feridos ou eventuais danos estruturais provocados durante ambos os terremotos.