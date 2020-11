'Oferta na Rede': novo programa das TVs Bahia e Subaé terá promoções exclusivas 

A televisão baiana ganhará um novo programa a partir deste sábado (21). O "Oferta na Rede" irá ao ar às 7h40 durante quatro sábados, informando para o telespectador produtos e serviços com promoções exclusivas e condições especiais. A exibição será na TV Bahia e TV Subaé.

O programa também dará acesso às compras por QR Code na televisão, no site do programa, no e-commerce e nas lojas físicas.

Na TV Bahia, o programa será apresentado por Felipe Velozo, enquanto na TV Subaé o comando será feminino, de Jane Santa Cruz. Em cada episódio, o apresentador visitará lojas dos anunciantes e fará uma curadoria para o telespectador, que ficará por dentro das ofertas e saberá um pouco mais sobre a qualificação do varejo. Além dos preços, serão apresentadas as informações detalhadas dos produtos, para que o consumidor compre de forma consciente.

“O formato do programa possibilita aproximar os clientes dos anunciantes com a exposição dos produtos de forma dinâmica e precisa. A Rede Bahia mantém o compromisso com a inovação, com a qualidade do conteúdo na sua programação e em atender as expectativas dos telespectadores”, ressalta Humberto Garrido, diretor comercial da emissora.