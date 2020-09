Próximo adversário do Vitória na Série B, o Cruzeiro oficializou, na manhã desta quarta-feira (9), a contratação do técnico Ney Franco até o fim de 2021. A partida de estreia dele será contra o Leão, na sexta (11), às 21h30, no Mineirão. Desta forma, o treinador terá menos de 72 horas para estudar a equipe.

Em entrevista coletiva, Ney projetou o jogo contra o rubro-negro e falou sobre o 'sonho' de assumir o clube celeste. Assista: