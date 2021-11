Oficialmente rebaixada à Série B, Chape escreve nota para torcida

A vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na quarta-feira (10), decretou o rebaixamento da Chapecoense para a Série B do Brasileiro. Pouco depois, o clube soltou uma nota em suas redes sociais com o título: "A maior de todas paixões não tem divisão!".



Apesar de lamentar a queda para a Série B com sete rodadas de antecedência, a Chapecoense tenta passar uma mensagem positiva para seus torcedores de que o clube está pronto para dar a volta por cima já na próxima temporada.



"Seguiremos em frente. Seguiremos entre gigantes! Porque, aqui, a grandeza sempre será sobre o tamanho do coração e sobre o amor e que colocamos em tudo o que fazemos por essa camisa. Sobre o orgulho que sentimos por saber que, mesmo com tantas dificuldades e forças contrárias, continuamos em frente. Levantando e sacudindo a poeira. Prontos para dar a volta por cima", diz parte da nota.

Esse é o segundo rebaixamento do Verdão do Oeste em sua história. O primeiro aconteceu 2019. Na sua disposição de jogar pela honra pode pelo menos se livrar de uma marca histórica: a pior campanha na Era dos Pontos Corridos que pertence ao América-RN, em 2007, com apenas 17 pontos em 38 jogos.

Com apenas 15 pontos em 31 jogos, a Chapecoense não pode mais alcançar o Bahia, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 36. Agora, vai precisar somar, pelo menos, três pontos nos seus últimos sete jogos. Ela vai receber Juventude, Grêmio, Atlético-GO e Sport, saindo contra três clubes: Santos, América-MG e Fluminense.