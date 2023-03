Oficina de absorventes ecológico para mulheres do Lar Pérolas de Cristo será realizado neste sábado (4)

Mulheres do Lar Pérolas de Cristo, em Paripe, vão fabricar absorventes ecológicos neste sábado (4), a partir das 9 horas. A ação faz parte da iniciativa do Sistema Fecomércio Bahia, para ajudar mulheres da comunidade a ter uma renda extra no mês da Mulher.

Ao final da oficina, serão distribuídas cerca de 200 cestas básicas. Fundada por Vera Guimarães, o Lar Pérolas de Cristo é uma Organização não Governamental sem fins lucrativos, que oferece acolhimento a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar.

Juranildes Araújo, 3ª vice-presidente da Fecomércio-BA explica que a ação faz parte da campanha social Natal Solidário e permanece até os dias atuais.

“Esta ação faz parte da nossa campanha social Natal Solidário, que teve como mote Porque Natal é Todo Dia! Com esta premissa faremos ações como esta ao longo do ano e não somente no período natalino. Abraçamos o Lar Pérolas de Cristo por uma indicação da Liga do Bem, nosso parceiro, que destacou o trabalho incansável de Vera Guimarães pelos mais necessitados”, explica.

Conforme a ONU Mulheres, 12,5% das mulheres pelo mundo vivem na pobreza menstrual, porque os produtos de higiene íntima têm valores elevados e dificulta a compra desses itens nos momentos de fluxo. Os absorventes estão classificados como artigo de luxo, sendo tributado em aproximadamente 25%, o que encarece de fato seu custo.

Muitas mulheres em estado de vulnerabilidade usam sacolas plásticas, papelões, panos velhos e, até mesmo, miolo de pão para conter o sangue. Nesse sentido, crescem os ricos de infecção e, evidentemente, expõe a saúde da mulher a condições de risco.