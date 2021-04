Oficina de criação de Quadrinhos "Narrativas de ficção científica" tem inscrições abertas

O roteirista Igor de Albuquerque e a ilustradora Amine Barbuda promovem, entre os dias 19 a 23 de abril, a "Oficina de criação de quadrinhos: narrativas de ficção científica". Serão cinco dias de aulas, sempre das 19h às 21h, através da plataforma Google Meet. A oficina tem vagas limitadas e é destinada a adolescentes, jovens e adultos que tenham interesse em aprender os métodos para contar histórias em quadrinhos. As inscrições para a seleção estão abertas e são gratuitas: http://bit.ly/oficinaquadrinho. Os inscritos selecionados para a oficina vão receber confirmação de participação através do e-mail cadastrado, com o link das aulas.

O curso vai abordar aspectos da criação de personagens, enredo, roteiro, storyboard, narrativa visual e desenho, além de trazer a discussão sobre estratégias de publicação nos meios físicos e digitais. A ideia é estimular escritores a pensar através de imagens sequenciais em quadros, e também instigar ilustradores e desenhistas e incorporar as abstrações do texto literário ao traço. Partindo do quadrinho de autoria de Igor de Albuquerque e Amine Barbuda intitulado “-13, -38: amanhã de novo”, a oficina vai abordar questões relativas à ficção científica e ao diálogo sobre a relação entre local, regional e global.

No final do curso, os participantes deverão propor um roteiro e um storyboard como resultado prático da oficina. "Propomos um mergulho no processo criativo que vai da concepção até a publicação de uma história em quadrinhos", explica Igor de Albuquerque.

Igor de Albuquerque é roteirista, editor, tradutor, escritor e produtor musical. Fundador e editor da Revista Barril. Atualmente prepara uma tese de doutorado em literatura italiana na USP. Em 2019, assina o roteiro do romance gráfico “-13, -38: amanhã de novo”. É criador do canal do YouTube Bim Bom Records, voltado para música contemporânea. Escreve principalmente sobre artes e literatura.

Amine Barbuda é pintora, ilustradora, designer, cenógrafa, arquiteta e urbanista. Trabalha em variadas linguagens, transitando entre a ilustração digital ao bico de pena, pinturas acrílica e óleo.

Serviço

Oficina de criação de quadrinhos: narrativas de ficção científica", com Igor de Albuquerque e Amine Barbuda

Data: 19 a 23/04 (5 dias de aulas), sempre das 19h às 21h

Local: Google Meet

Inscrições gratuitas através do link: http://bit.ly/oficinaquadrinho

Os inscritos selecionados para a oficina vão receber confirmação de participação através do e-mail cadastrado, com o link das aulas.