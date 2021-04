Oficina une fotografia e meditação

Aproximar a meditação da fotografia. Esta é a proposta da oficina virtual Fotografia Contemplativa, que será ministrada pelo fotógrafo Zé Paiva, profissional com experiência em fotojornalismo e publicidade, autor de vários livros e praticante budista. Promovida pelo Centro de Estudos Budistas Bodisatva Bahia (CEBB), a atividade vai acontecer via Zoom, sábado, 24 (das 9h às 11h e das 14h às 16h), e no domingo, 25 (das 10h às 12h e das 18h às 20h).

Na oficina, Zé Paiva propõe uma atitude contemplativa para o aprimoramento da arte fotográfica, alternando dinâmicas de meditação e sessões de prática com a câmera, de forma que a turma descubra “como produzir imagens que vão além dos condicionamentos usuais do olhar”.

Zé Paiva vive na aldeia budista Mendjila, em Canelinha, Santa Catarina. Formado em engenharia, trocou esta profissão pela fotografia após longa viagem pela Europa e pelo norte da África em 1983.