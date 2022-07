Oficinas, show e mulher botando pra torar: Slam das Minas completa 5 anos

Quem nunca fez parte do coro que grita “Slam…das Minas” bem alto ao início de cada poesia de mulheres que compartilham suas vivências através de versos, não sabe o que é se arrepiar da cabeça aos pés. A boa notícia é que na sexta-feira, 05 de agosto, a energia do Slam das Minas BA pode ser apreciada pelo público presencialmente de novo, gratuitamente.

O evento de abertura da celebração de 5 anos do SDM-BA, é a 1ª batalha de poesia do ano com show de Belatriz e DJ Belle. A programação gratuita também conta com oficinas literárias de Escrita Criativa com Ludmila Singa e Amanda Timóteo (Slam das Minas - PR) e de Performance Poética com Negafya e Luz Ribeiro (Slam das Minas - SP).

Todas as pessoas que tenham interesse em aprender mais sobre a poética do Slam, devem se inscrever até quarta-feira, dia 3 de Agosto. Toda programação vai acontecer na Casa Preta Espaço de Cultura.

O Slam das Minas BA surgiu em 2017, com a proposta de criar um espaço que proporcione o protagonismo das mulheres negras e periféricas na literatura através do slam.

Desde então, as organizadoras do projeto – Fabiana Lima, Ludmila Singa, Sofia Senne e Tamires Almeida – vem realizando batalhas de slam em diversos espaços da cidade de Salvador, das quais, anualmente é selecionada uma slammer para representar a Bahia no Slam das Minas BR.

Desde o seu surgimento, o Slam das Minas acumula mais reconhecimento do público como um espaço de acolhimento, fortalecimento e potencialização das vozes femininas.

Além das tradicionais batalhas de poesia, celebrando os cincos anos de existência do SDM, o projeto também democratiza o acesso de poetas interioranas, através de uma vaga por Slam, para que poetas do interior do estado venham participar da batalha com transporte, hospedagem e alimentação pago pelo Slam das Minas. Inscrições vão até a próxima segunda-feira (1º).

Para Ludmila Singa, co-fundadora e slammaster, olhar a trajetória do Slam das Minas e perceber que são 5 anos de existência e sem parar, é de se orgulhar.

“Mesmo com a pandemia, a gente fez eventos virtuais, mobilizou outros projetos. Então é olhar para esse legado e sentir orgulho da nossa história, porque apesar de infelizmente muitos slams terem interrompido suas atividades na pandemia, o SDM-BA ficou firme, realizando atividades à 5 anos. E poder comemorar essas conquistas com uma série de eventos presenciais é o melhor presente que poderíamos ter”, diz a idealizadora.

O Slam das Minas BA - 5 anos foi contemplado pelo edital setorial de literatura 2019, e tem apoio financeiro através do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.

AGENDA: