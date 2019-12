Oficinas Vila Verão estão com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 22ª edição das Oficinas do Vila Verão, que acontece de 11 de janeiro a 09 de fevereiro. As oficinas oferecem uma série de atividades formativas como música, canto, dança, interpretação, cinema e costura e customização de roupas. Entre os responsáveis pelas atividades, estão Marcio Meirelles, Chica Carelli, Debora Landim, Zeca de Abreu e João Meirelles (BaianaSystem).

A programação oferece três oficinas para crianças, sete oficinas de teatro, cinco oficinas de dança e música e sete workshops de curta duração para atores, dançarinos, crianças, músicos, entre outros artistas. Para acessar todos os detalhes de inscrições e valores, acesse a nossa página no sympla: https://bit.ly/2OZSjcu

Veja a lista de oficinas:

OFICINAS PARA CRIANÇAS

Musicalizando pela Bahia, Com André Felipe

A proposta da oficina é trabalhar os elementos de musicalização, como ritmo, melodia, percepção e expressividade, através de canções de artistas baianos, aprendendo sobre as particularidades da música ao mesmo tempo que conhecem mais da cultura baiana.

André Felipe é Mestre em Educação Musical pela UFBA, atualmente é coordenador de Iniciação Musical e Teoria do NEOJIBA. Possui experiência em diversas tipos de aulas com música, desde música para bebês até ensino de jovens e adultos, passando por criação de musicais e regência.

Serviço

Sábados, das 10h às 12h

Dias 18, 25 de janeiro e 01 e 08 de fevereiro

Faixa etária: 8 a 12 anos

Valor promocional R$ 200,00 (+ R$ 20,00 taxa) em até 12x R$ 22,75 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa) em até 12x R$ 28,44

Inscreva-se em: https://bit.ly/35MxkB1

Teatro papel-papelão, com Debora Landim

A ideia é desenvolver um processo criativo de escrita poética inspirada nos poemas de Manoel de Barros, e nas criações autorais das próprias crianças. E que a encenação destes textos, realizada pelos participantes, proporcione o investigar de materiais de sucata para o criar de cenário, figurino, objetos-adereços de papel e/ou papelão.

Debora Landim -Artista-Educadora. Doutoranda e Mestre em Teatro pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia - PPGAC. Psicopedagoga. Diretora da Companhia Novos Novos de Teatro, composta por elenco de crianças e jovens - que criou no Teatro Vila Velha em 2001.

Serviço

Terças e quintas das 9:30h às 11h30

Do dia 14 de janeiro ao dia 9 de fevereiro

Faixa etária: de 5 a 11 anos

Valor promocional R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 350,00 (+ R$ 35,00 taxa) em até 12x R$ 39,82

Inscreva-se em: https://bit.ly/2suh3lO

ATENÇÃO: o aluno deverá trazer material de sucata de papel e/ou papelão.

Oficina de cinema para criança, com Apoena Serrat

A oficina mobiliza a criança através dos jogos à percepção de sua habilidade genuína em construir imagens e narrativas, introduzindo-a no universo da produção do cinema a partir do seu próprio ponto de vista.

Apoena Serrat é cineasta, roteirista, atriz e performer. Cria, roteiriza e dirige projetos de Cinema e séries de tv, como o seriado criativos.br no ar nacionalmente, em que é roteirista-chefe.

Serviço

Terças e quintas das 14:30h às 17h

De 14 de janeiro a 9 de fevereiro

Público alvo: crianças de 05 a 12 anos

Valor promocional R$ 350,00 (+ R$ 35,00 taxa) em até 12x R$ 39,82 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 400,00 (+ R$ 40,00 taxa) em até 12x R$45,51

Inscreva-se em: https://bit.ly/2q4SHhJ

OFICINAS DE TEATRO

Teatro para iniciantes, com Chica Carelli

A oficina é estruturada com o objetivo de desenvolver a percepção e a criatividade individual do ator conjugada à construção coletiva do trabalho teatral através de exercícios de aquecimento e dinâmicas de corpo, voz e improvisação.

Chica Carelli graduou-se em direção teatral pela Universidade Federal da Bahia em 1983. Iniciou sua carreira de atriz em 1980, no grupo Avelãz e Avestruz dirigido por Marcio Meirelles. Seu trabalho nesse grupo lhe valeu dois troféus Martim Gonçalves. Em 1990 fundou, com o diretor Marcio Meirelles, o Bando de Teatro Olodum, co-dirigindo vários espetáculos, além de assinar a direção de produção dos espetáculos e a direção musical dos primeiros espetáculos do grupo.

Serviço

​​​​​​​Segundas e quartas das 14h30 às 17h

De 13 de janeiro a 9 de fevereiro

Faixa etária: a partir dos 14 anos

Valor promocional R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 350,00 (+ R$ 35,00 taxa) em até 12x R$ 39.82

Inscreva-se em: https://bit.ly/37RRtam

Teatro para iniciantes, com Zeca de Abreu

Oficina com o objetivo de proporcionar aos participantes o primeiro contato com o fazer teatral, aguçando a visão crítica e a sensibilidade perante o mundo. Para tanto, serão aplicadas várias modalidades e estilos do jogo teatral.

Zeca Abreu tem em seu currículo como atriz várias peças de teatro, como O Homem Nu e suas Viagens, direção de Hebe Alves, Um Prato de Mingau para Helga Brown direção de Celso Jr., Volpone, de Fernando Guerreiro, e Espelho para Cegos, de Marcio Meirelles. No cinema marcou sua presença nos filmes Eu Me Lembro e O Homem que não dormia de Edgard Navarro, Cidade Baixa, de Sergio Machado, Depois da Chuva, de Claudio Marques e Marilia Hughes, e Irmã Dulce, de Vicente Amorim.

Serviço

Terças e Quintas das 14h às 16h30

De 14 de janeiro a 9 de fevereiro

Faixa etária: a partir de 16 anos

Valor promocional R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 350,00 (+ R$ 35,00 taxa) em até 12x R$ 39,82

Inscreva-se em: https://bit.ly/37Pf0ZS

Jogos de improvisação teatral, com Celso Jr

A oficina aplica as noções básicas de Improvisação Teatral para atores profissionais e/ou amadores, onde são aprendidas algumas noções básicas de interpretação (ação interna/ação externa, objetivo, status cênico, estados emocionais, etc.)

Celso Jr é ator e diretor com mais de 60 espetáculos teatrais realizados, é professor do Núcleo de Teatro do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias da UFRB. Doutor em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – UFBA (2013). Como ator, começou a carreira na Companhia Baiana de Patifaria no espetáculo Abafabanca (1987).

Serviço

Segundas e quartas das 9h às 12h, exceto dias 03 e 05 de fevereiro, quando as aulas acontecem das 18h30 às 21h30

De 13 de janeiro a 9 de fevereiro

Para atores e estudantes de teatro a partir 18 anos.

Valor promocional R$ 350,00 (+ R$ 35,00 taxa) em até 12x R$ 39,82 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 400,00 (+ R$ 40,00 taxa) em até 12x R$ 45,51

Inscreva-se em: https://bit.ly/2OwEovv

O ator autor, com Bertho Filho

A oficina tem o objetivo de proporcionar ao ator o desenvolvimento de suas potencialidades, buscando uma autonomia e presença cênica, ampliando e encontrando ferramentas para tornar seu trabalho mais consistente e diversificado.

Bertho Filho é ator, diretor teatral/UFBA, dramaturgo, produtor e preparador de atores para teatro e para o cinema. Como ator, trabalhou em filmes como Central do Brasil, de Walter Salles; Tieta, dirigido por Cacá Diegue; eu me Lembro e O Homem Que Não Dormia (ator a produção de elenco e figuração), Cascalho de Tuna Espinheira, O Trampolim do Forte, de João Rodrigo Mattos (oficineiro/ator/ e a produção de elenco), Capitães Da Areia, de Cecília Amado, A Beira do Caminho e As Irmãs, de Breno Silveira, Tungstênio de Heitor Dhalia, Thabu de Sofia Federico (preparador de elenco e figuração).

Serviço

Sábados e domingos das 14h às 16h30

De 11 de janeiro a 9 de fevereiro

Faixa etária: a partir de 16 anos

Valor promocional R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 33,13 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 350,00 (+ R$ 35,00 taxa) em até 12x R$ 39,82

Inscreva-se em: https://bit.ly/33y8F1s

Meu corpo, minhas escritas – oficina de teatro para adolescentes, com Milena Nascimento e Victor Fernandes

A oficina pensa questões que surgem na adolescência, como aceitação, transições geracionais e relações interpessoais para pensar dentro do universo lúdico teatral um corpo criativo.

A partir de jogos teatrais, dança e escrita, a oficina tem o objetivo de abarcar as diversas questões que surgem no universo nesta época de muitas transições para movimentar os adolescentes na busca do lugar de protagonismo das suas histórias.

Milena Nascimento é licenciada em Letras pela Universidade Jorge Amado (UNIJORGE). Tem experiência na sala de aula e promoveu o projeto de Linguagens da escola Ypiranga em 2018 com a montagem de Navio Negreiro, de Castro Alves. Victor Fernandes é graduando em Licenciatura em Dança pela Universidade Federal da Bahia, em sala de aula tem experiências como o PIBID, projeto de extensão para alunos de licenciatura na criação em dança a partir de jogos teatrais. Ambos são atores da Reverbe - Território Cênico.

Serviço

​​​​​​​Segundas e quartas das 10h às 12h

De 13 de janeiro a dia 9 de fevereiro

Público-alvo: de 11 a 14 anos

Valor promocional R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa) em até 12x R$ 28,44 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13

Inscreva-se em: https://bit.ly/2Y1DWsh

Oficina SUPERNOVA de teatro carnavalizado, com Miguel Campelo

A Oficina SUPERNOVA de Teatro Carnavalizado estrutura-se a partir da linguagem desenvolvida pelo grupo carioca Tá Na Rua na construção de seu teatro para espaços abertos. "Teatro sem arquitetura, dramaturgia sem literatura e ator sem papel" é a equação cênica que resulta em espetáculos de intensa manifestação de liberdade e contestação.

Miguel Campelo é ator, diretor e dramaturgo carioca.

Integrou o Grupo Tá Na Rua, do diretor Amir Haddad, onde realizou sua formação em teatro de rua. Atualmente integra a Companhia Teatro dos Novos.

Serviço

Quartas e sextas das 9h às 12h

Do dia 15 de janeiro ao dia 9 de fevereiro de 2010

Público-alvo: 16 anos

OFICINAS DE DANÇA E MÚSICA

Canto, com Marcelo Jardim

A oficina visa desenvolver a técnica do canto, reduzir vícios e tensões corporais, atingir um conhecimento básico de teoria e percepção musical num processo de autoconhecimento do potencial vocal e artístico.

Marcelo Jardim é formado em Canto pela UFBA, músico, ator e palhaço. É preparador vocal de grupos baianos como o Bando de Teatro Olodum, Vilavox e a Cia Teatro dos Novos.

Serviço

Terças e quintas, das 10h às 12h

De 14 de janeiro a 9 de fevereiro

Para qualquer pessoa a partir de 14 anos de idade

Valor promocional R$ 270,00 (+ R$ 27,00 taxa) em até 12x R$ 30,72 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13

Inscreva-se em: https://bit.ly/34ubpOP

Percussão, com Loiá Fernandes

A proposta é que nos encontros sejam praticadas algumas técnicas que facilitam o entendimento da execução e o desenvolvimento dos ritmos, pelas influências do samba duro, afoxés, samba reggae, partido alto, pagode baiano, orquestras percussivas, através de exercícios da percepção auditiva e solfejo.

Loiá Fernandes, iniciou a carreira percussiva tocando em bandas em que, muitas vezes, era a única mulher, passando por grupos femininos como a Banda Didá que proporcionou a participação da percussionista no Festival de Música em Zaragoza, na Espanha.

Serviço

Terças e quintas, das 10h às 12h

De 14 de janeiro e 9 de fevereiro

Para qualquer pessoa a partir de 14 anos interessada em música afro brasileira e suas raízes

Valor promocional R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa) em até 12x R$ 28,44 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13

Inscreva-se em: https://bit.ly/33sp2N8

Dança Afro-brasileira, com Arismar Adoté Jr

Através dos princípios da dança afro-brasileira e da diversidade que essa modalidade de dança abarca, será desenvolvido um trabalho de alongamento, aquecimento, reconhecimento e também de criação coreográfica, onde os alunos e alunas poderão experiência em seus corpos a dança afro-brasileira e trabalhar condicionamento físico.

Arismar Adoté Jr. são um jovem bailarino formado pelo Balé Folclórico da Bahia. Atualmente bailarino do bale folclórico da Bahia onde atua nos papéis principais. Professor da turma júnior do Bale Folclórico da Bahia. Diretor de Companhia de Dança LEKAN DANCE. Formação em dança Afro Brasileira: Nildinha Fonseca, formação em Dança Moderna (horton) (Martha Graham): José Carlos Arandiba (zebrinha).

Serviço

Segundas e quartas das 12:30h as 14h

De 13 de janeiro a 9 de fevereiro

Faixa etária: a partir de 14 anos

Valor promocional R$ 180,00 (+ R$ 18,00 taxa) em até 12x R$ 20,48 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 200,00 (+ R$ 20,00 taxa) em até 12x R$ 22,75

Inscreva-se em: https://bit.ly/2Oy0Wwg

Danças brasileiras, com Isis Carla

Esta oficina reúne um conjunto de danças populares do Brasil e propõe um diálogo entre estas, focando na preparação e consciência corporal e no estudo dos elementos básicos da dança através das danças brasileiras.

Isis Carla é cantora, violonista, dançarina e coreógrafa. Graduada em Licenciatura em Música pela UFBA. Professora de danças brasileiras do Curso Preparatório e do Curso Profissional da Escola de dança da FUNCEB.

Serviço

Terças e quintas das 12h as 13h30

De14 de janeiro a 9 de fevereiro

Faixa etária: a partir de 12 anos

Valor promocional R$ 180,00 (+ R$ 18,00 taxa) em até 12x R$ 20,48 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 200,00 (+ R$ 20,00 taxa) em até 12x R$ 22,75

Inscreva-se em: https://bit.ly/34CoO7m

Zootomia Movement, com Ariel Ribeiro

Esta oficina de dança prepara o corpo a partir da anatomia e no movimento dos animais. Procura o corpo fluido: físico/emocional/espiritual, capaz de ser o seu próprio criador e um movimento que seja capaz de estar preparado para tudo, um corpo com uma elevada capacidade de criar.

Ator, bailarino e especialista em Zootomia, foi formado pela Universidade LIVRE do Teatro Vila Velha, onde participou de vários espetáculos como ator e preparador corporal.

Serviço

Terças e quintas das 17h às 18h30

De 14 de janeiro a 9 de fevereiro

Faixa etária: a partir de 14 anos

Valor promocional R$ 180,00 (+ R$ 18,00 taxa) em até 12x R$ 20,48 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 200,00 (+ R$ 20,00 taxa) em até 12x R$ 22,75

Inscreva-se em: https://bit.ly/37NwOV3

WHORKSHOPS CURTOS E OFICINAS DIVERSAS

Nosso Shakespeare, com Marcio Meirelles

Marcio Meirelles, que já montou diversos textos de Shakespeare (Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão e Troilus e Cressida) apresenta sua visão para a obra do dramaturgo inglês e de como ele a desenvolve a partir do ponto de vista teórico-político-poético, nas montagens do Teatro Vila Velha, dentro do projeto Máquina Shakespeare. “Trago minhas ideias como encenador de como devem e podem ser encenadas ou atuadas as falas, as narrativas. construindo um pensamento do que seria o teatro shakespeariano nos séculos 16, 17 e como trazê-lo para o século 21.

Márcio Meirelles é diretor de teatro, cenógrafo e figurinista. Em 1990, criou o Bando de Teatro Olodum, antes ligado ao tradicional grupo de música de Salvador, mas independente a partir de 1994. Revitalizou o Teatro Vila Velha com o trabalho no Bando, formado apenas por atores negros.

Serviço

Terças, quartas e sextas das 19h às 21h30

De 28 a 31 de janeiro

Público-Alvo: estudantes e artistas de teatro, música, dança e cinema

Valor promocional R$ 350,00 (+ R$ 55,00 taxa) em até 12x R$ 39,82 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 400,00 (+ R$ 40,00 taxa) em até 12x R$ 45,51

Inscreva-se em: https://bit.ly/2P2tQmY

Oficina de cinema, com Apoena Serrat

A oficina compartilha do cruzamento entre cinema e outras linguagens como a performance e traça um percurso completo de criação do roteiro até a produção. Perpassa pelo roteiro, produção, decupagem de roteiro e pós-produção e fundamentos e práticas da montagem e finalização. A oficina abarca as premissas de Storyline; Sinopse; Argumento; Eventos; Escaleta; Construção de personagens e cenas.

Apoena Serrat é cineasta, roteirista, atriz e performer. Cria, roteiriza e dirige projetos de Cinema e séries de tv, como o seriado criativos.br no ar nacionalmente, em que é roteirista-chefe.

Serviço

Quartas e sextas das 14h30 às 17h

De 15 de janeiro a 9 de fevereiro

Público-Alvo: A partir de 16 anos, para estudantes, artistas, pessoas interessadas em cinema, interessadas em desenvolver autonomia na produção audiovisual

Valor promocional R$ 350,00 (+ R$ 35,00 taxa) em até 12x R$ 39,82 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 400,00 (+ R$ 40,00 taxa) em até 12x R$ 45,51

Inscreva-se em: https://bit.ly/2swCL8V

Faça a sua roupa, com Manuela Torres

A oficina propõe a produção de uma nova peça do vestuário (ou um acessório), modelando, estampando o tecido manualmente, cortando e costurando.

Manuela Torres é formada em Design de Moda e Artes Plásticas, criadora da marca slowfashion Fonte Ateliê, Manuela Torres é professora de modelagem e costura, e vê muitos sonhos se realizarem.

Serviço

Às segundas das 14h às 17 h

De 13 de janeiro a 9 de fevereiro

Público-alvo: a partir de 12 anos

Valor promocional R$ 200,00 (+ R$ 20,00 taxa) em até 12x R$ 22,75 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa) em até 12x R$ 28,84

Inscreva-se em: https://bit.ly/35GbiQa

Anatomia Experiencial da respiração, com Claudia Aurarek

A respiração é o nosso veículo para sensações e sentimentos. Em processos artísticos respirar é uma ferramenta para se conectar com o momento presente e se entregar para o “aqui e agora”. Esse curso é uma proposta para entrar em contato com a respiração através da Anatomia Experiencial.

Claudia Auharek é artista da dança e Educadora do Movimento Somático (SME) pelo Body-Mind Centering®. É graduanda em Fisioterapia e trainee em Análise Bioenergética. Atualmente ministra cursos com enfoque em dança e educação somática.

Serviço

Sextas do dia 17 de janeiro ao dia 9 de fevereiro

Das 9h às 12h

Público-Alvo: atores e bailarinos e interessados por anatomia e sua relação com expressão e percepção corporal

Valor promocional R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa) em até 12x R$ 28,44 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13

Inscreva-se em: https://bit.ly/37TpAiy

Oficina de produção musical – do estúdio para os palcos, com João Milet Meirelles

A Oficina vai apresentar os métodos de trabalho utilizados pelo produtor musical João Milet Meirelles em seus projetos como o BaianaSystem, Infusão (trabalho solo) e trilhas sonoras dentro da perspectiva do músico digital.

Compositor, produtor musical, live electronics performer e fotógrafo, João Milet Meirelles se dedica à pesquisa do som e imagem com uma atenção especial às texturas e timbres e suas relações temporais. Desde 2012 toca e produz live electronics na Baiana System.

Serviço

​​​​​​​Dias: 3, 4 e 5 de fevereiro de 2020 das 18h às 21h

Público-alvo: estudantes de música e músicos

Valor promocional R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa) em até 12x R$ 28,44 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13

Inscreva-se em: https://bit.ly/34zXLcK

Oficina de Honestidade Artística, com Jorge Alencar e Neto Machado

A Oficina abarca as referências e tesões artísticos de cada participante, acessando, principalmente, nossas poesias domésticas e não institucionalizadas. O que mobiliza cada artista, além das tendências e tabus estéticos? O que produz atração e repulsa nas artes e como isso constitui cada pessoa em seu movimento criador?

Jorge Alencar e Neto Machado formam uma dupla/casal de artistas que cria com dança, teatro, audiovisual, comunicação, curadoria, escrita e educação

Serviço

Dias 13 e 15 de janeiro das 17:30h às 21:30h

Público alvo: artistas, atores, dançarinos, cineastas, drags

Valor promocional R$ 200,00 (+ R$ 20,00 taxa) em até 12x R$ 22,75 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 220,00 (+ R$ 22,00 taxa) em até 12x R$ 25,03

Inscreva-se em: https://bit.ly/2sw5muX

Laboratório de Estética do Oprimido, com Cachalote Matos

A oficina será um percurso prático-teórico de formação básica na metodologia do Teatro do Oprimido (TO), criado por Augusto Boal. Experimentação prática de jogos e exercícios da Estética do Oprimido.

Mestre em Artes Cênicas pela UNIRIO e cenógrafo pela UFRJ. Consultor de imagem do Centro de Teatro do Oprimido, trabalhou com Augusto Boal entre 1998/2009. Integrante do GESTO - Grupo de Especialização em Teatro do Oprimido, que atua desde 2010 na inclusão do Teatro do Oprimido em programas de graduação e pós-graduação universitária.

Serviço

Dias 17, 18, 19 de janeiro

Sexta das 18h às 21h, sábado das 9h às 13h e das 14h às 18h, domingo das 9h às 13h

Público Alvo: Artistas, educadores, professores e demais interessados no uso do Teatro do Oprimido como recurso pedagógico

Valor promocional R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 350,00 (+ R$ 35,00 taxa) em até 12x R$ 39,82

Inscreva-se em: https://bit.ly/2spdm0A

Teatro do oprimido com Licko Turle

Curso prático de introdução ao pensamento de Augusto Boal a partir da apresentação do método Teatro do Oprimido e suas diferentes técnicas como o Teatro-Imagem, Teatro-Invisível, Arco-Íris do Desejo, Jogos e Exercícios com ênfase na técnica do Teatro-Fórum.

Licko Turle é ator, diretor e professor de professor visitante no PPGAC da Escola de Teatro da UFBA (2017-18-19). Foi professor residente no PPGAC da Escola de Teatro da UNIRIO (2011-2016). Mestre, doutor e pós-doutorado em teatro (UNIRIO). Criou em 1986, com Augusto Boal, o Centro de Teatro do Oprimido no Brasil.

Serviço

Dias 24, 25 e 26 de janeiro

Sexta das 18h às 21h, sábado das 9h às 13h e das 14h às 18h, domingo das 9h às 13h

Público-alvo: atores, estudantes, pesquisadores e professores de teatro, agentes culturais e sociais comunitários, psicólogos etc.

ATENÇÃO: Solicitação de acompanhamento técnico-pedagógico posterior deve ser acordada com o professor diretamente

Valor promocional R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 350,00 (+ R$ 35,00 taxa) em até 12x R$ 39,82

Inscreva-se em: https://bit.ly/2L6BjR4

Retratos, com Dudu Assunção

A oficina vai passear pelos trabalhos de grandes retratistas do mundo, como Annie Leibovitz, Platon e Peter Lindbergh, e identificar estratégias que podem ajudar na criação de imagens nos mais diferentes ambientes e circunstâncias. Além disso, o curso vai promover situações práticas para que os participantes tenham demonstrações e também produzam seus próprios retratos.

Dudu Assunção

É fotógrafo especializado em retratos. Faz fotos para promoção de artistas e divulgação de marcas. No último ano, fez trabalhos em parceria com o grupo FitDance, Coelba e com o Shopping da Bahia.

Serviço

Dia 01 de fevereiro, das 09h às 13h e das 14h às 18h

Público-alvo: 16 anos

Ingresso: R$ 270,00 (+ R$ 27,00 taxa) em até 12x R$ 30,72 até o dia 01 de janeiro de 2020. Depois R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13

Inscreva-se em: https://bit.ly/2PxcRtk